Jesé tiene claro lo que pasará entre Mbappé y el Real Madrid

Jesé fichó en este último mercado de invierno por Las Palmas, con el que jugará en la Liga Smartbank, después de descartar “buenas ofertas de dinero y de años”. “Me quedo en Las Palmas porque tengo a la gente que me quiere cerca, el apoyo del presidente, del club, tomo esa decisión porque creo que están todos los ingredientes para estar feliz”, declaró en El Partidazo de COPE.

El exfutbolista del Real Madrid habló de su paso por el PSG y del futuro de Kylian Mbappé: “Neymar habla con Messi mucho, tiene muy buena relación. Yo con Ney me llevaba muy bien. En ese vestuario hay muy buen rollo. Mbappé es muy buen chaval”.

“Mbappé tiene muchas ganas de ir al Madrid. Siempre su ídolo ha sido Cristiano Ronaldo. Cuando Mbappé empezó a ver el Madrid, él tenía 16 años. A él el Madrid le encanta. Seguro que juega en el Madrid algún día”, declaró Jesé.

Cuando está a punto de cumplir 28 años, Jesé reconoce que piensa mucho en “aquel partido contra el Schalke”, en el que sufrió una grave lesión que frenó su prometedora carrera. Desde entonces, su rendimiento no ha sido el que ofreció antes de aquel percance. “Muchas veces le di vueltas a ese partido contra el Schalke. Marca bastante mi carrera deportiva. Marca mi progresión, el entrenador confiaba en mí. Era todo perfecto. Es como si un Ferrari a 300 km por hora se rompe. Hay que empezar de cero y esas reparaciones cuestan y con la vida personal más”, se lamentó.

“Soy joven. La gente me ha dado por retirado del fútbol, que no valgo, pero eso a mí me hace más fuerte. Me dan más ganas de jugar bien. Vas cambiando de sitio y al final hay entrenadores o clubes que tienen una idea y vas con toda la ilusión y pasan cosas. Yo estoy tranquilo porque he puesto todo en todos los clubes que he ido. A mí no me han dicho nada, yo entrenaba e intentaba entrar a jugar. Seguro que hay entrenadores que no les gustaba ciertas cosas, pero aun así yo siempre estuve preparado”, añadió.

También habló Jesé de su vida personal, de sus cinco hijos y de la llamada que hizo a un programa de Telecinco: “Tengo unos acuerdos con las madres, pero casi siempre los tiempos que estoy con ellos los he cumplido y si no mi familia”. “No me arrepiento de llamar al programa de Telecinco. Cada uno toma decisiones y hay que respetarlas. A mí tampoco me gusta salir en estas cosas. Volverá a pasar que me asocien solo al fútbol”, concluyó.