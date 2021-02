La confesión de Piqué a Ibai Llanos: “Hemos comido mierda”

“Es bastante guapo y da bastante rabia”, ha dicho Ibai Llanos antes de empezar a hablar con Gerard Piqué desde su canal de Twitch. “Está en doble sesión de entrenamientos y está terminando su recuperación”, ha contado Llanos. Piqué ya había hablado con DjMariio. “Te veo buen pecho”, le ha dicho Ibai. “Pues no toco un gimnasio”, le ha contestado el barcelonista.

“Les he dicho a mi hijo que voy a hablar con de la Universidad”, ha dicho Piqué acerca de las bromas de Ibai sobre cómo afrontar los exámenes. Según Piqué así es cómo conocen sus hijos al famoso streamer.

“Yo soy de un equipo rival del Barcelona”, le ha dicho Ibai Llanos a Piqué, aunque no ha querido decir de quién, pero sus comentarios en las redes siempre van sobre el Real Madrid.

Sobre Messi: “Lo que significa Leo para el club y el deporte, algunos acontecimientos que acabaron bien porque Leo se quedó, aunque no sé cuál era su intención final. Ahora está feliz y con muchas ganas de ganarlo todo”.

“¿Qué equipos tienen opciones”, le ha preguntado Piqué: “El Madrid, no por el Alcoyano. Pero nada, perdona, que el Atlético os saca 72 puntos”, le ha dicho Ibai.

“Hay un chico que destaca mucho en el Atlético”, le ha dicho Ibai Llanos: “Luis Suárez”. “Pero confió en el Barcelona”.

Piqué ha reconocido que los Clásicos ahora son más light. “Daban mal rollo, eran muy calientes”, ha dicho Ibai. “¿Era culpa de Mourinho?”

“Bueno, llegó él y se calentó todo. Se fue y se relajó. No es para culparle a él, pero los hechos están ahí”.

“Yo soy de liarla, sin cruzar la línea roja y ahí se cruzó. Meter el dedo a Tito fue cruzarlo, aunque luego con la prensa de Madrid parecía que no pasaba nada”, ha contestado Piqué. Ahora se lleva bien con Sergio Ramos, con Lucas Vázquez, con Nacho.

“Cuando yo era más joven y estuvo en el Manchester y después llegué al Barcelona y con 22 o 23 años gané el Mundial. Lo gané y lo celebras, pero cuando eres joven, te piensas: ‘esto es la costumbre’ y tienes la sensación de que eres imparable. Ahora que hemos comido mierda y nos han pintado la cara”

Ibai también ha reflexionado sobre eso: “Yo pienso mucho sobre eso: que las cosas pasan, que no te lo mereces”. Piqué le ha dicho que cuanto más trabajas, más suerte tienes. “La vida es levantar el sextete y luego te dan una bofetada que te da la cabeza ocho vueltas. Eso es la vida y siempre tienes que mejorar. El fracaso forma parte de la vida. En Estados Unidos ya intentarlo tiene un valor. Aquí, en este país, como es envidioso, cuando fracasas van a por ti. Porque es lo que están esperando. Si sales con una sonrisa, les jode y te intentan hundir y se vuelven locos”.

Ha hablado de los medios: “Hay medios esperándote. Es parte de la vida y del trabajo y la gente donde disfruta es viendo que te hundes. Eso habría que cambiarlo. La crítica deportiva la puedes aceptar siempre, que te digan que eres más lento del caballo del malo. El problema es cuando tocamos tema político, ser empresario, a nivel sentimental. Me gustaría que se me valorara por mi rendimiento deportivo”

La bronca de Keane por el móvil

“Con Cristiano me lleve bien y pasé un buen tiempo con él. Estaba Van Nistelrooy, Rooney”, ha contado Piqué acerca de cuando estuvo en el Manchester United. “Hace 17 años a los veteranos no te dirigías a ellos. Roy Keane, no sabes lo que era. Hasta con 24 años me daba miedo. En esa época estaban los nokia y el móvil empezó a vibrar en mis pantaloens y Keane estaba apoyado al lado. Cogió mis pantalones y dijo: “¿De quién son?”, levanté la mano y me cayó la del pulpo, una traca monumental. Me dijo de todo. Evra venía con unas nike y fardaba, se va, las deja ahí, hacemos un vídeo con gasolina le quemábamos las zapatillas. Al día siguiente la devolvía. Y así íbamos cada día”

“Eso es un instituto de la Eso”, le ha dicho Ibai: “Has hecho la mili del fútbol”.

“En el Barcelona quise hacer las mismas bromas, pero no las entendían. Deshinchar las ruedas a alguien y en vez de devolvértela, se cagaban en ti y te decían: acaba con eso”

”Tu tienes pinta de cani catalán”, le ha dicho Ibai. “Tienes que hacer bromas”, le ha dicho Piqué: “Bromas se hacen en todos grupos de amigos, en todos los equipos. Cada uno hace lo que se siente cómodo y si no se acepta, se cambia”

Piqué ha reconocido que no siempre le gusta jugar al fútbol y que la gente en el vestuario ayuda: “Las lecciones de táctica son un rollo”, ha asegurado.

Piqué le ha dicho que al organizar la Davis les dice: “Tenemos que atraer a la gente joven” y con el vídeo de Ibai de la Universidad les dijo que tenían que hacer eso, aprovecharlo. “Qué hijos de puta”, ha dicho Ibai. “Ahora, todos me han dicho: “Dile que este año retransmita la Davis”.