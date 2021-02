Ibai Llanos a Piqué: “No sé qué hacer con el dinero que gano”

Piqué e Ibai Llanos han hablado de muchas cosas. También de dinero. Ibai ha reconocido que no sabe qué hacer con el dinero que gana y quiere comprar un equipo. “Es duro mantenerlo”, le ha dicho Piqué. “La inversión es importante. Tienes que hacer todo lo que te apetezca. Es muy bonito, una experiencia única, ver el fútbol desde otro prisma y a la vez te sientes parte de algo que va creciendo. Yo siempre he estado en equipos súper exitosos. Coger un equipo de Segunda B e ir creciendo poco a poco, es algo distinto. Con el Covid hicimos recortes. Yo negociaba en el Barça como futbolista y negociaba también con el Andorra como presidente. Los negocios no es pegarle el palo al otro, es estar contento con el número que llegas”

Piqué ha acusado a Bartomeu de escapar de los problemas, de no dar la cara y por tanto de crear más problemas, aunque moleste a la gente.

“¿Le faltaba carácter?”, ha dicho Ibai. “No creo que tenga maldad, pero una cosa es ser amable y cómo gestionas una entidad de este calibre y ha habido cosas que no entiendes, que es superior a ti. Hay malos entendidos y problemas y eso acabó saltando por los aires”. Piqué ha reconocido que le pidió hablar varias veces y no aparecía.

“Pero Josep María, tío”, ha dicho Ibai Llanos. “Si veo a Messi triste, voy con una tarta”.

Hay que recordar que Ibai Llanos se postuló en el lado contrario de los youtubers que se han marchado a Andorra. Ibai, a diferencia de El Rubius, siempre ha dicho que él se queda en España porque le gusta pagar impuestos.