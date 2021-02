“Maradona estaba secuestrado y su muerte era evitable”, acusa un exfutbolista y amigo suyo

La muerte de Diego Armando Maradona el pasado 25 de noviembre dejó un enorme vacío en Claudio El Turco García, exfutbolista e íntimo amigo suyo, que se lamentó de las condiciones en las que murió Diego. Una muerte que, según él, “era evitable”, tal y como declaró en una conversación con Jey Mammón en América TV.

“Él estuvo secuestrado por su entorno. Llegué a tener hasta seis teléfonos de Maradona. Tuve un audio de él que decía: ‘Vamos a comer unas carnes, Turquito, cuando pase todo esto’. Anteriormente le había mandado un mensaje, me habla y me doy cuenta de que no era él en los términos. Entonces le digo ‘Armando, no sos vos’. Y se ve que a las dos horas le dijeron que tenía que hablar conmigo”, contó El Turco García.

“Esto es muy personal, pero me importa un carajo lo que digan. La muerte de Diego era cien por ciento evitable. No había un desfibrilador, no había ambulancia, no estaba atendido, la pastilla principal para el corazón no la tomaba”, continuó argumentando García, quien se lamentó de las condiciones en las que falleció Maradona: “Murió solo, en una habitación con un baño ecológico abajo”.

El Turco García, que conocía muy bien a Diego, expuso los motivos por los que Maradona no era feliz en la última etapa de su vida: “Cuando las rodillas no le dieron para más se bajoneó un montón, además no podía hablar bien y después del 60 cumpleaños estaba prácticamente solo”.

Insistió también en que tanto él como sus compañeros no podían comunicarse con Maradona: “No lo dejaban hablar con sus compañeros, por eso digo que lo secuestraron. Ojalá se sepa la verdad y se va a saber la verdad”.