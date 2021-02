A Maradona le daba porros y alcohol “para que no molestara”

La polémica en torno a la muerte de Diego Armando Maradona no cesa y cada día se conoce un nuevo escándalo sobre los cuidados médicos recibidos por el astro argentino. La causa que se abrió para descubrir los motivos de la muerte de Diego Maradona ha sacado a luz la lamentable actuación de quienes le rodeaban . Desde una internación domiciliaria que no fue tal, a documentos falsos pasando por irregularidades en su tratamiento. Unos nuevos audios suman ahora nuevos datos al escándalo al revelar que su entorno más cercano le suministraba marihuana y alcohol para “que no molestara”.

Medios argentinos como Infobae y Olé recogen las conversaciones entre Leopoldo Luque y un miembro del staff médico en las que muestran su preocupación por el consumo de drogas por parte de Maradona y el nulo control que ejercían quienes convivían con él dentro de la casa. Es más, en la conversación se asegura que es el entorno el que habría provisto a Maradona de estas sustancias. Algo que resulta de una gravedad extrema dado que Maradona tuvo que ser tratado para superar su “síndrome de abstinencia alcohólica”.

En los chats, publicados por los medios argentinos, el médico que está en la casa le comenta que el consumo de marihuana y alcohol ya se había vuelto una costumbre para el ex futbolista: “Se levanta con toda la resaca encima. Anoche fumó, tomó vino con las pastillas encima... No podés todo”. Luque responde con un mensaje inquietante en el que muestra su preocupación por lo que podía suceder si fallecía Diego: “ya le dije a Maxi (Pomargo) que si hay una autopsia eso puede salir”. Los audios son previos a la muerte de Maradona y por eso sorprendió la postura del neurocirujano, compartida por el otro profesional, de pensar en qué podría suceder si se desvelaba en la autopsia el consumo de drogas.

El desglose de los audios apuntan principalmente a Maxi Pomargo, secretario de Pelusa y cuñado de Matías Morla, su abogado, y a Charly, el novio de una prima segunda del padre de Rocío Oliva, quien tenía una relación con Diego que se mantuvo en el tiempo.

Contenido de los chats entre Luque y un miembro del staff

Miembro del staff médico: “Menos mal que tengo a la Monona que me cuenta las cosas, porque si no no te enterás nunca. Ayer, menos la Monona y el de seguridad, todos fumando porros. Hoy se levantó todo dolorido, se levanta con toda la resaca encima. Anoche fumó, tomó vino con las pastillas encima... No podés todo”.

Staff: “Yo la verdad no diferencio los dolores de los de dormir mal. Ya tomó el hábito de fumar todos los días, les pide a los de seguridad. Les dice ‘faso’. El otro día les digo a los de seguridad: ‘Cuando te dice así, prendele un habano”.

Luque: “Tranqui, vos tranqui. Yo esto más o menos sé cómo manejarlo. Ya le dije a Maxi que si hay una autopsia salta eso. Al que menos van a responsabilizar es a la parte de salud, eso es un tema del entorno. Nosotros no lo podemos manejar, podemos sugerir”.

Luque: “No funciona tan así, porque fijate que la marihuana no produce un daño en un órgano particular como para que yo sospeche de eso. Yo puedo suponer, pero si no lo busco, no lo analizo, bajo consentimiento del paciente no tengo forma. Eso desde el punto de vista médico no tiene ninguna responsabilidad. Está a cargo del paciente. Ahora sí buscan al paciente, si investiga la Policía, van a ver que hay un entorno determinado y atacan a eso. No es una responsabilidad médica ni en pedo. Sería responsabilidad médica si yo le indico aceite de cannabis y se intoxica y se muere. Ahí sí, porque no estuvo bien supervisado ni contenido. Pero esto es algo ilegal, no tiene nada que ver con algo médico”.

Staff: “Quería escribirte en suma confianza. No aguanto más la situación de que Charly le dé marihuana a Diego. No sé cómo hacer para cortarlo. Cuando le daba marihuana me planté y le dije que si se moría iba a dar la cara él cuando en la autopsia saliera marihuana”.

Staff: “Como te dije, tengo ahí mucha confianza con Monona y el de seguridad que está ahora. A raíz de eso me contaron que ayer Charly había traído a una mujer por la noche. Entonces para quitarse de encima a Diego le dio cerveza y porro. Lo quebró en mil pedazos”.

Staff: “Yo encontré restos de marihuana picada por todos lados y olor en la casa. El tipo cogiendo en la pieza de servicio y Monona con el de seguridad viendo que Diego no se levante, no durmieron nada. Ellos no querían dormir por si se armaba lío”.

Estos mensajes suponen un escándalo más que complica la situación del médico de Maradona con la Justicia.

¿Puede detectarse la marihuana en una autopsia?

Los análisis de cabello en la toxicología forense aportan una información muy valiosa y adicional a la derivada del análisis de muestras tradicionales como las de sangre y orina, pues la gran estabilidad de las sustancias químicas en las muestras de pelo permite obtener información sobre periodos de tiempo muy prolongados, desde días a años, con la única limitación de la longitud del mechón.

En los casos post mortem, cuando el cadáver se encuentra en avanzado estado de putrefacción y no es posible obtener otro tipo de muestras biológicas, el cabello permite detectar la causa y etiología de la muerte, tanto en casos de sobredosis por pérdida de la tolerancia tras un periodo de abstinencia, como en los casos de fallo multiorgánico debido al consumo crónico de una sustancia.

Esta novedad en los análisis toxicológicos forenses permiten obtener unos resultados científicamente indiscutibles y legalmente defendibles ante los tribunales de Justicia.

Bastaría con analizar un mechón de pelo de Diego armando Maradona para verificar que tales acusaciones son ciertas y tienen fundamento legal.