El verano de los fichajes del Real Madrid depende, cómo son la cosas, de Messi, ha asegurado El Chiringuito. El PSG ya ha dicho que le quiere: “Claro que me gustaría jugar con Messi. Le daría el balón a Neymar y Messi, para quedarme atrás y mirar un poco. Sería algo maravilloso tenerlo con nosotros, otro regalo que me haría el fútbol”, ha asegurado Verratti y su club va a hacer todo lo posible para que el argentino se vaya, esta vez, sí del Barcelona y juegue con Neymar.

Con Neymar. ¿Y con Mbappé? “El Madrid está pendiente”, ha dicho Pedrerol. En el Madrid consideran que si Messi se queda en el Barcelona, fichar a Mbappé sería una utopía porque el PSG no le dejaría marchar. Pero si Messi se va a París, sus cuentas no le permitirían pagar a los tres futbolistas y más con Mbappé sin renovar. Entonces, el club francés sí que hablaría con el Madrid para traspasar o dejar salir al jugador francés. Ahí está la clave de todo. Y en el precio: desde el Bernabeú insisten en que no se vna a poner en peligro las cuentas y el futuro del club por una locura económica. Sólo se fichará a Mbappé por un precio razonable. Antes de la pandemia, Hazard también se fue un año antes de renovar y costó 100 millones de euros. Esas variantes también influyen en el precio de Mbappé. Y si no, que aguanté otro año en el PSG hasta que quede libre.

Pero si Mbappé no sale, hay un plan para fichar este verano: el equipo se va a renovar este verano. Se van a hacer cuentas para intentar cuadrar las cuentas y eso supone vender futbolistas. Va a haber sorpresas este mercado de fichajes. El club considera que muchos jugadores han perdido el hambre y que se necesitan nuevas caras y nuevas ambiciones. La lista de ventas puede ser sorprendente: desde Vincius hasta Varane están en la puerta de salida si las ofertas son buenas para su marcha y ayudan a los presupuestos. Hay que renovar el equipo con nombres de buenos futbolistas (Alaba, por ejemplo), pero tiene que llegar una estrella, un galáctico sí o sí. Y si Mbappé no se mueve, Haaland es el elegido. El nueve que asombra a Europa, un hombre con gol sí o sí, por el que suspiran todos. El Madrid va a ir a por él si Mbappé no llega. Vuelven los galácticos