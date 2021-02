La bronca que tuvo Nadal con Fognini, su próximo rival en el Open de Australia: “No me rompas los huevos”

Fabio Fognini es un jugador especial en todos los sentidos. Por el talento que desprende su raqueta cuando está inspirado y por su volcánica personalidad. Es uno de los chicos malos del circuitos, estalla en la pista, tiene broncas, grita... No hay que ir muy lejos para ver la última, con su compatriota Caruso en la segunda ronda. Es hasta el momento una de las imágenes más llamativas de este Open de Australia. Con Nadal, su rival en octavos de final el lunes (será el primer compromiso serio de verdad del español, que va a mejor en sus dolores de espalda), también la tuvo en una ocasión. Fue en la final del Masters 1.000 de Hamburgo de 2015. En un descanso, el italiano montó en cólera. “No me rompas los huevos, si haces siempre lo mismo, cada vez. No hables conmigo. Siempre lo mismo. Ya se lo dije (al juez de silla) antes del partido y él no ha hecho nada”, gritaba el italiano en español, idioma que maneja bien, quejándose del tiempo que tardaba Nadal en sacar. No le sentó bien ese rifirrafe porque iba 5-4 con break arriba en ese momento y perdió el set por 7-5, y con ello el partido, pues el primer parcial había tenido el mismo resultado en favor del español.

“Tengo una buena relación a pesar de aquello que sucedió. Me gusta llevarme bien con mis compañeros de profesión porque luego todo es más sencillo”, aseguró Nadal tras superar a Norrie (7-5, 6-2 y 7-5) en la tercera ronda. El incidente está olvidado y, por ejemplo, en la reciente ATP Cup se vio a Fabio y Rafa saludarse en la eliminatoria que España perdió con Italia.

Fognini venció a De Miñaur con contundencia 6-4, 6-3 y 6-4 para retar a Nadal, lo que considera “un desafío”. El cara a cara está a favor del zurdo con claridad: 12 triunfos de Nadal por 4 de Fognini. En Grand Slam se han enfrentado dos veces: en Roland Garros 2013 venció fácil el manacorense (7-6, 6-4 y 6-4), en el US Open sorprendió el italiano, ya que le remontó dos sets: 3-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Es la única vez que a Nadal le han dado la vuelta a un partido teniendo esa ventaja en un Grande.