La dura respuesta al lamentable chiste de Jorge Javier en Sálvame sobre el Zendal

Las bromas sobre el Hospital Zendal de Madrid están a la orden del día pues son un modo de atacar a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, pero empiezan a no hacer gracias y a algunos, como el ex jugador de baloncesto Alfonso Reyes, el chiste que hizo Jorge Javier Vázquez en Sálvame el sábado por la noche no le ha hecho ni una pizca de gracia.

El ex jugador fue uno de los que sufrió el coronavirus en la primera ola y lo pasó realmente mal. Primero en casa y después en un hospital, durante una semana, viendo como el covid atacaba su cuerpo de deportista y de jugador de baloncesto sin que se supiera bien qué hacer para evitarlo. Desde el hospital contó, a través de las redes sociales, cómo lo pasó y después se ha convertido en una de las voces con más jerarquía en las redes acerca del coronavirus, cómo se pasa y el cuidado que hay que tener con él. Insiste en que hay que protegerse y en que hay que celebrar la llegada de las vacunas que pueden acabar con el “hideputa”, como él le denomina.

Alfonso Reyes ha sido uno de los personajes públicos más criticos con la gestión que tanto Fernando Simón como Salvador Illa han hecho del coronavirus y no ha ahorrado críticas para ninguno de los dos. Ahora, después de ver cómo el presentador de Sálvame Jorge Javier Vázquez se reía de lo que sucede en el Zendal (”Antes la gente quería ir a supervivientes a adelgazar y ahora al Zendal, con el menú que dan”, dijo, para reírse después), ante eso Alfonso Reyes ha explotado y se ha prometido a si mismo no volver a ver ese programa: “Que JJ diga barbaridades e indignidades es culpa de los que compran su producto. Entono el mea culpa porque algún sábado he pecado. Tangencialmente, pero lo he hecho. No volverá a pasar”.