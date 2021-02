Vómitos, indigestión, una caída y peleas: lo que revela el chat de los enfermeros de Maradona

La investigación por la muerte de Diego Armando Maradona sigue descubriendo detalles de la deficiente forma en la que el exfutbolista era cuidado y del comportamiento de enfermeros, médicos y demás personal que debía atender las necesidades de Diego. La agencia Télam tuvo acceso al chat creado por los enfermeros de la empresa Medidom para informar a sus superiores y a los médicos Swiss Medical. El contenido refleja el caos que se vivía en el día a día en la casa de Maradona.

El chat revela casos como el poco cuidado que se tenía con la dieta de Maradona, que llegó a sufrir una fuerte indigestión y vómitos, una caída en su habitación, peleas constantes con los médicos y enfermeros por la negativa de Diego a ser tratado por ellos y hasta una advertencia de uno de los médicos para cubrirse “en la parte legal”: “Cubramos la parte legal. Dios quiera que pase bien el fin de semana y que esté lo mejor posible. Pero si hay algún evento desfavorable, quedemos cubiertos que no se le pudo hacer el examen, ni solicitar exámenes complementarios por razones ajenas a nosotros”.

El contenido del chat de este grupo de WhatsApp, que lleva el nombre de Tigre y fue transcrito en 12 hojas, fue aportado a la investigación por el enfermero Ricardo Almirón, que está imputado por un posible caso de homicidio culposo.

Este es parte del contenido de ese chat al que tuvo acceso Télam:

13/11/2020:

15:10 - Dr. Pedro (clínico de Swiss Medical): Por lo que vimos y pudimos evaluar ayer el paciente se había automedicado con Rapilax. Sugiero, como le expresé ayer al paciente, que un nutricionista le revise la dieta, así evitamos agregarle más medicación a la que ya toma que es bastante.

21:46 - Ricardo Almirón (enfermero): Diego tiene el pie derecho medio edematizado. Me pregunto si puede haber alguna medicación para desinflamar.

21:47 - Recién cenó. Y fue al baño a vomitar. Pregunta si se le podrá dar algún antiemético.

21:48 - Dra. Nancy (coordinadora de Swiss Medical): Llamen a emergencias para que lo evalúen.

21:53 - Dr. Pedro: Para el miembro, que lo mantenga elevado. Respecto de los vómitos, Reliveran gotas pero coincido con Nancy que antes se lo evalúe. ¿Qué comió?

21:58 - Dra. Nancy: Una bomba lo que comieron.

21:58 - Almirón: Comió brócoli con camarones y provenzal. Y Diego no quiere que ingrese ambulancia.

22:02 - Dr. Pedro: Sugiero se le ofrezca la asistencia de la ambulancia y en caso de negarle se lo medique con Reliveran.

22:03 - Almirón: Se niega a que vengan médicos. Reliverán gotas no tenemos. Ya envío a comprar.

22:06 - Dr. Pedro: Dale 10 gotas y que afloje a la comida. Y veamos la posibilidad de que un nutricionista le revise la dieta.

22:14 - Dra. Nancy: “Si no quieren, ya es responsabilidad de ellos”, respuesta de su psiquiatra cuando le informé que se indicó llamar a un móvil.

14/11/2020:

7:30 - Cynthia (enfermera): Buen día. Descansó toda la noche. Se despertó molesto, manifiesta que lo invaden. No quiso que controle signos vitales.

16/11/2020:

20:40 - Mariano (coordinador de enfermeros): Resumen de la enfermera de la tarde: 8:10 se levantó, saludó con un beso. Fue al baño y al salir pidió que me retire. Estaba el custodio, y me pidió que me quede afuera. Sintió que hablábamos y volvió a repetir que me retire “piba, cambiate y andate a tu casa”. Se volvió a acostar, me dijeron que me quede en el coche sentada. Estuve desde las 8:30 a 12:30 que se despertó, le preparé las pastillas y se las llevó su sobrino Joni. Luego estuve afuera.

18/11/2020:

12:34 - Dahiana Madrid (enfermera): El paciente en el día de hoy se cayó dentro de su habitación. Está estable, se medicó por medio de su sobrino. Está la Doc Agustina Cosachov, a la espera del psicólogo. Se agrega nueva medicación.

14:04 - Estuvo el psicólogo y también pidió que se retire.

19/11/2020:

7:57 - Ricardo Almirón (enfermero): En el día de ayer el paciente estuvo de mal humor. Durante la tarde rechazó la atención de los médicos, clínico y nutricionista. También a su cirujano Luque. No quiso estar con sus hijas. Durante la tarde y noche continuó descansando. Refiere no tener apetito. Se realizó control de signos vitales. Se administró medicación y estaba de buen humor durante la noche.

14:14 - Dr. Pedro (clínico de Swiss Medical): ¿Cómo ven que vayamos hoy el nutri y yo? ¿Está de ánimo?

14:16 - Dahiana Madrid (enfermera): Le sugiero que hablen con su hija Gianinna y con la familia. Para ver su opinión.

14:51- Dr. Pedro: Programamos para martes o miércoles, no hay problema. Lo único nosotros y como sugerencia, cubramos la parte legal. Dios quiera que pase bien el fin de semana y que esté lo mejor posible. Pero si hay algún evento desfavorable, quedemos cubiertos que no se le pudo hacer el examen, ni solicitar exámenes complementarios por razones ajenas a nosotros.

20:11 - Dr. Pedro: ¿Signos vitales?

20:12 - Dahiana Madrid: No se dejó tomar conmigo.

20:12 - Dr. Pedro: OK, dejémoslo consignado.

20:27 - Mariano (coordinador de enfermeros): Sí, registro de hora y acción a la que se niega firmado. Todo tiene que tener un respaldo legal.

24/11/2020 (Día previo a la muerte):

16:57 - Dahiana Madrid (enfermera): El paciente continúa en su habitación. Medicado, refiere no tener apetito.

21:38 - Por la tarde continúa en su habitación. Se le alcanzó un té con galletitas, refiere estar sin apetito y quiere descansar.

21:54 - Ricardo Almirón (enfermero): El paciente se encuentra descansando en buena forma. Se rehúsa a comer, buena ingesta de líquidos.

21:55 - Se administra medicación indicada y se realiza control de signos vitales.

22:22 - Dr. Pedro (clínico de Swiss Medical): Mañana está contemplado realizar una visita médica junto al nutricionista y trataremos de ajustar la dieta y estas situaciones. Esperemos esté accesible y receptivo.

25/11/2020 (Día de su fallecimiento)

8:01 - Ricardo Almirón (enfermero): El paciente continúa descansando en buena forma. Se rehusó a ingesta de sólidos, buena entrada de líquidos. Saludos cordiales.

8:52 - Dahiana Madrid (enfermera): Buenos días, paciente continúa descansando.

12:42 - Dra. Nancy (médica coordinadora de Swiss Medical): Por favor novedades del domicilio. Está yendo un móvil en código rojo.

12:43 - Dr. Pedro (clínico de Swiss Medical): ¿Qué pasó?

12:43 - Dra. Nancy (coordinadora de Swiss Medical): Refieren que están reanimando. No tengo más info.

26/11/2020 (Día posterior a su muerte):

14:09 - Dahiana Madrid (enfermera): Hola buenos días. Pido disculpas por ayer no haber podido contestar. Pero intervine desde el inicio con RCP, y colaboré con todo el accionar hasta el final. En el cual se constata óbito.