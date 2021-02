Pastillas trituradas en la cerveza y duchas a manguerazos: Así “cuidaban” a Maradona

La investigación por la muerte de Diego Maradona continúa y las declaraciones de testigos empiezan a complicar la situación legal de quienes le atendieron. Griselda Morel, psicopedagoga de Dieguito Fernando, ratificó ante la Justicia que al ’10′ le daban pastillas con alcohol para dormirlo.

“Monona (Milagros Rodríguez, la cocinera) nos empezó a contar que por ejemplo uno de los enfermeros que los custodiaban, le trituraba las pastillas y se las ponía en la cerveza para que “no joda de noche”. Como Diego no dormía, hacía eso con las pastillas a demanda de Diego. Todo era demanda de Diego. Si Diego se levantaba a las 9 de la mañana y pedía cerveza se la daban”, aseguró Morel en la Justicia.

Griselda Morel asistió a varios encuentros entre el hijo que Maradona tiene con Verónica Ojeda, tanto en su casa de Brandsen como en la localidad bonaerense de Tigre, y, según adelantó Noticias Argentina, contó los detalles de lo que observó en esas visitas.

“Diego no quería recibir a nadie. Apenas lo pude ver y no se le veía la cara de tan hinchado que estaba”, aseguró Morel, quien se lo comentó al masajista que estaba en el lugar. “Sí, viste, porque no camina y puede hacer un edema cardiopulmonar y cagarse muriendo”, fue la respuesta que le dio el masajista, según la psicopedagoga.

“Un domingo estaban haciendo asado y Charly tomando vino con Diego en la mesa de almuerzo. Verónica esperó a que Diego se fuera al baño y justo llegó en anestesista que le dio un suero mágico. Verónica habló con Charly y le dijo por qué le daba vino, que no tenía que dárselo. Éste le dijo que sólo era una copa y ella le dijo que no era su amigo, sino empleado. La casa de Diego siempre era una mugre, un asco, todo desordenado, la nevera revuelta”, relató Morel.

“Se quejaba que el baño estaba arriba y lo bañaban con una manguera. Había echado al enfermero porque le había robado dinero”, sostuvo Morel.

“Una vez vi que Diego tenía como una quemadura en el costado. Charly decía que era normal que Diego se cayera, que estaba acostumbrado”, concluyó.

Lo que ya revelaron los “chats” del staff médico

A principios de Febrero, en el peritaje de los móviles, ya se descubrieron unos chat entre el médico de Maradona, Lepoldo Luque, y parte de Staff médico donde se aseguraba el entorno más cercano al Pelusa le suministraba marihuana y alcohol para “que no molestara”..

Medios argentinos recogieron las conversaciones entre Leopoldo Luque y un miembro del staff médico en las que mostraban su preocupación por el consumo de drogas por parte de Maradona y el nulo control que ejercían quienes convivían con él dentro de la casa. Es más, en la conversación se asegura que es el entorno el que habría provisto a Maradona de estas sustancias. Algo que resulta de una gravedad extrema dado que Maradona tuvo que ser tratado para superar su “síndrome de abstinencia alcohólica”.

“Se levanta con toda la resaca encima. Anoche fumó, tomó vino con las pastillas encima... No podés todo”. Luque responde con un mensaje inquietante en el que muestra su preocupación por lo que podía suceder si fallecía Diego: “ya le dije a Maxi (Pomargo) que si hay una autopsia eso puede salir”. Los audios son previos a la muerte de Maradona y por eso sorprendió la postura del neurocirujano, compartida por el otro profesional, de pensar en qué podría suceder si se desvelaba en la autopsia el consumo de drogas.

Ahora los testigos confirma lo desvelado por dichos “chats”.