Adam Silver y las mentes pensantes de las oficinas centrales de la NBA en Nueva York decidieron que el All Star debía celebrarse sí o sí. Los números mandan. No hay cifras oficiales sobre lo que suponía para la Liga su celebración o su suspensión, pero las estimaciones apuntan a unos 60 millones de dólares de beneficio. Cuando el Comisionado y sus ejecutivos hicieron números se inventaron un producto televisivo que se desarrolló ayer durante cinco horas. Las cuentas eran claras: cinco horas de entretenimiento y 60 «kilos» de beneficio. Cero dudas en los despachos, apoyo del sindicato de jugadores, pero numerosas críticas entre las estrellas. «Es un producto pensado por y para la televisión», comentó el propio Silver. La respuesta de LeBron: «Mi cuerpo estará en Atlanta; mi mente no. Tengo cero energías y cero ganas de All Star. Hemos tenido sólo 71 días de descanso entre temporada y temporada y estos días iban a ser de descanso, pero...». La megaestrella de la Liga, que no falta al evento desde 2015, apenas jugó trece minutos.

La 70 edición del All Star celebrado en Atlanta –ciudad sede de la televisión que tenía los derechos de retransmisión, la TNT– no tuvo nada que ver con ninguno de los anteriores. El Fin de Semana plagado de actos, eventos con los aficionados, fiestas de los jugadores y baloncesto se convirtió en un pack comprimido que incluía dos concursos de aperitivo (de habilidades y de triples), el Partido de las Estrellas y el concurso de mates del descanso.

Las habilidades fueron para Domantas Sabonis; Stephen Curry se impuso en los triples, horas después de confesar que Juan Carlos Navarro le ha servido de inspiración en algún aspecto del juego, y los mates se los llevó el novato Anfernee Simmons en un evento que no pasará a la historia. La única actuación para el recuerdo fue la de Giannis Antetokounmpo. El griego fue el MVP. Anotó 35 puntos sin errores en el tiro, también sin defensa alguna, y se convirtió en el primer europeo elegido Jugador Más Valioso. Su equipo, el Team LeBron, derrotó (170-150) al Team Durant.

Fue el colofón a una jornada en la que la NBA reprodujo la burbuja de Disney a pequeña escala y que podría volver a repetirse en algún momento de los playoffs. La Liga puso un avión privado para cada jugador y los cuatro acompañantes a los que cada uno tenía derecho. Después de aterrizar en Atlanta, nada de contacto con el exterior. Todo el mundo al hotel y prohibido salir de allí. La alcaldesa de la ciudad apuntó en la misma dirección. Ningún acto con aficionados y que todo el mundo permaneciera en sus casas, pero... el gobernador del estado de Georgia decidió que los bares podrían estar abiertos hasta las cuatro de la madrugada.

Hubo jugadores que incluso se perdieron el partido a última hora. Embiid y Simmons, ambos de los Sixers de Filadelfia, comunicaron un positivo del peluquero al que ambos acudieron en su ciudad días antes. Cuando el positivo se confirmó ya estaban en Atlanta y se tuvieron que quedar confinados en el hotel por el protocolo de la Liga.

El All Star no fue sólo un producto de consumo interno para Estados Unidos. Sirvió para que la Liga se reencontrará con los aficionados chinos año y medio después de que cesaran las retransmisiones por el conflicto provocado por un ejecutivo de los Rockets al apoyar a los independentistas de Hong Kong.