“Menuda panda de sinvergüenzas”. El ataque de Nico Almagro a Ciudadanos

Nicolás Almagro ganó trece títulos cuando competía en el circuito mundial de tenis. Pero, además, es murciano y le afecta todo lo que ha sucedido en su comunidad con la moción de censura impulsada por Ciudadanos y por el PSOE.

“Menuda panda de sinvergüenzas”, es lo primero que ha escrito en su cuenta de Twitter sobre la situación política. Después, ha continuado cargando contra Ciudadanos, el partido impulsor de la moción de censura junto al PSOE tanto en la Comunidad de Murcia como en el ayuntamiento de la capital murciana.

“Lo de Ciudadanos es como cuando los lunes en la puerta del colegio cambiábamos de equipo dependiendo del resultado del domingo, si ganaba Barsa y perdía Madrid éramos del Barsa, si al revés éramos del Madrid y si perdían los 2 no nos gustaba el fútbol”, continuaba el ex tenista. “Ahora mociones por todos sitios,solo espero que con la que está cayendo, sepan salvar al país como firmar mociones”, añadía.

“Ciudadanos antes señalaba las irregularidades que ellos creían, ahora mismo ya cogen el sillón directamente traicionando a su mismo gobierno y sin consultar con los miembros de su partido (véase Toni Cantó) #VivaElCirco”, comentaba después.

Y su discurso vaticinaba la desaparición de Ciudadanos: “Personalmente creo que han escrito su sentencia de desaparición (pero como me van a comer por este Tweet ya insisto que CREO, PORQUE NO SOY Nostradamus, y mi opinión personal, que espero q se respete ) Me anticipo”.

Al final, como muchos, acababa rendido al espectáculo: “#TardeDivertida Está la Isla de Las Tentaciónes y después esto. Jajajajaja”.

