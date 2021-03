La clasificación del Oporto para los cuartos de final de la Liga de Campeones después de eliminar a la Juventus desató la ira del speaker del Oporto, Fernando Saúl, quien atacó a Cristiano Ronaldo y a su madre a través de las redes sociales. Horas después, y también en las redes sociales, Saúl tuvo que pedir perdón. Cristiano Ronaldo y su familia son seguidores del Sporting de Portugal, equipo en el que jugó Cristiano y uno de los grandes rivales del Oporto.

“Nos vengamos de Basilea contra los ladrones italianos. Nos vengamos del cerdo Ronaldo por lo que le hizo a O Dragão. Qué raza tan orgullosa, este es el Oporto. Ahora estoy esperando el vídeo de Dolores [madre del futbolista] y los otros miembros desdentados de la familia”, escribió Saúl en su cuenta de Instagram.

Saúl se refería a la final de la Recopa de 1984 que la Juventus ganó por 2-1 al Oporto con un polémico gol de Zbigniew Boniek. Y en cuanto a Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, Saúl se refería al vídeo que ella y otros miembros de su familia publicaron en Instagram después del empate a cero en el último partido de Liga que enfrentó a Oporto y Sporting, que se mantiene como líder de la Liga NOS.

Horas después de estas críticas llegó la disculpa de Saúl a través de su cuenta de Instagram, aunque siguió reprendiendo el comportamiento de Cristiano y su familia: “Quiero disculparme con Ronaldo y su familia si sintieron que les falté al respeto por las publicaciones que hice en caliente después de una noche histórica. Así como tengo la humildad de reconocer mi exceso y pedir disculpas, no puedo olvidar que el mejor jugador de siempre no tuvo respeto aquella noche por mi club o la familia en el reciente empate en O Dragão. Pero me equivoqué y obré mal, porque otros se equivoquen no debemos caer en lo mismo. Mis disculpas”.