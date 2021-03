El mensaje más polémico de Figo contra la izquierda por las elecciones en Madrid

Tras el respaldo inicial de los tribunales a la convocatoria electoral, la Comunidad de Madrid afronta unas elecciones insólitas el 4 de mayo al ser anticipadas por primera vez en la historia de la región y caer en un día laborable, algo que ya ocurrió el 10 de junio de 1987 (miércoles), cuando el PSOE de Joaquín Leguina ganó por segunda vez en la Comunidad, aunque perdió la mayoría absoluta.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha entendido que la facultad de convocar elecciones queda “válidamente ejercitada desde el momento en que firma el decreto de disolución y convocatoria de elecciones, sin perjuicio de que la eficacia de esta convocatoria electoral se despliegue una vez publicado el repetido decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)”, según informan fuentes jurídicas.

Es una decisión que celebra el PP y Vox y no el resto de los partidos. Y también los más cercanos a la derecha, sean políticos o no, como Luis Figo, que en las redes sociales escribió su mensaje más polémico:” A votar a por ellos y a por la Libertad”, ha escrito el ex jugador del Real Madrid y el Barcelona.

El tuit de Luis Figo

Como siempre, los mensajes de Luis Figo cuando hacen referencia a la situación política crean polvaredas. En este caso, son muchos los seguidores que le han aplaudido y piden elecciones y cargan contra los socialistas. Pero también están los que le atacan: “De tránsfuga a tránsfuga” y otro: “Queridos madrileños: tenéis que votar lo que os diga el millonario de turno, que cuando gobierne la ultraderecha él sí que tendrá la libertad de poder pagarse un hospital y tú no. Y encima le defenderás porque lo contrario son siempre los rojos bolcheviques comeniños!”

La cita con las urnas sería por lo tanto justo después del puente de mayo: el sábado 1 es la fiesta internacional del Trabajo, y la festividad del Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid, se traslada este año al lunes 3.

Una de las incógnitas al ser día laborable es si se votará en los colegios, como suele ser habitual, aunque el nuevo portavoz del Gobierno madrileño, Enrique Ossorio, ya ha dicho que es una decisión que deberán tomar las autoridades electorales.

De ser en los colegios, “ese día no podrá haber evidentemente clases presenciales”, pero si algo se ha aprendido en la pandemia es a que haya clases a distancia.

Otra opción es plantear que el 4 de mayo no sea lectivo y compensarlo al final de curso, igual que se hizo con la pérdida de clases presenciales con motivo del temporal Filomena, que se recuperarán en junio.

De cualquier forma, los madrileños afrontan unas elecciones insólitas en las que, si finalmente salen adelante, elegirán a 136 diputados (cuatro más que hasta ahora debido al incremento de población en la región) y culminarán con la sesión constitutiva de la Mesa de la Asamblea de Madrid, prevista el 8 de junio a las 10.00 horas.