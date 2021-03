La impresionante casa en la que vivirá Cristiano Ronaldo si vuelve al Real Madrid

Los rumores entre una segunda oportunidad de Cristiano Ronaldo y el Real Madrid no cesan. Florentino Pérez ya dijo que las puertas siempre estarían abiertas para el astro luso y el dinero no parece ser un problema. La Juve ya ha puesto precio a la salida de Ronaldo y no es excesivo: más o menos 30 millones de euros. El problema de la vivienda también está resuelto para el portugués, que podría recuperar su ”mansión” en La Finca, la espectacular casa en la que pasó sus últimos días en Madrid y en la que también vivió Georgina Rodríguez en el inicio de su aventura amorosa.

El año pasado el astro brasileño decidió ponerla a la venta por seis millones de euros pero finalmente no lo hizo y la vivienda permanece cerrada.

Fue en 2010 cuando Cristiano Ronaldo decidió comprarse la casa en la que llevaba viviendo desde el verano del año anterior. Hasta entonces, vivía en régimen de alquiler con opción a compra, pero el lugar le convenció (y la altísima renta, de 12.000 euros al mes) y en julio de 2010 adquirió este chalé de arquitectura vanguardista y vistas infinitas al perfecto césped de La Finca. La mansión tiene una superficie de 950 metros cuadrados construidos sobre una parcela de unos 4.500, con una piscina exterior.

La impresionante casa de Ronaldo en La Finca

La casa forma parte de un conjunto residencial de 30 propiedades muy similares, todas situadas en Los Lagos, la zona más exclusiva de La Finca.

Tras comprarla, el delantero reformó la casa a su gusto de la mano del prestigioso estudio de arquitectura A-cero, dirigido por Joaquín torres y le añadió, entre otras cosas, un jacuzzi.

La vivienda cuenta con 4 dormitorios, todos ellos con baño en suite, más un dormitorio principal con dos baños en suite, uno para hombre y el otro para mujer, también hay 2 dormitorios de servicio y dos baños más un aseo de cortesía. La vivienda se compone de hall de entrada, salón principal, salón secundario, comedor, despacho, cocina amueblada y equipada, y aseo de cortesía. En el exterior hay un fantástico jardín con piscina desbordante.

En las Navidades de 2015 el propio Cristiano Ronaldo se encargó de hacer un tour por la vivienda para sus seguidores.

La Finca es una urbanización muy conocida entre las celebrities, es el complejo residencial más lujoso y seguro de Europa, situada a tan sólo 10 minutos del centro de Madrid, La finca se ha convertido en el referente por excelencia en urbanizaciones de lujo, un lugar donde la exclusividad, la tranquilidad y la alta confidencialidad son señas de identidad.