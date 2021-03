Un boxeador reconoce que bebió su propia orina para intentar ganar a Mayweather

El boxeador mexicano Juan Manuel Márquez reveló que se bebió su propia orina para intentar ganar a Floyd Mayweather en el combate que les enfrentó en 2009 en Las Vegas. Márquez es uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia y fue campeón del mundo en cuatro categorías: pluma, superpluma, ligero y superligero.

Márquez, de 47 años, peleó en 64 combates, de los que ganó 56 (40 de ellos por KO), uno fue decretado nulo (contra Manny Pacquiao en 2008) y perdió siete, todos por decisión de los jueces, ninguno por KO.

Para preparar el combate contra Mayweather, que recaudó más de un millón de dólares en pago por visión, Márquez no dudó en beberse su propia orina, algo que no era nuevo para él. “Esto es algo que hice durante los anteriores seis o siete combates y me dio buenos resultados. Si bebes o te inyectas vitaminas, las liberas cada vez que vas al baño. ¿Por qué no volver a introducirlas en tu cuerpo por vía oral?”, declaró el mexicano. La táctica no le dio resultado a Márquez, que perdió contra Mayweather por decisión unánime de los jueces.

Márquez abandonó su hábito antes de enfrentarse a Manny Pacquiao en 2011 por consejo de su médico: “Por consejo de mi médico y de mi preparador físico Ángel (Hernández), nos dijeron que debíamos dejarlo. Estamos buscando qué puede ayudarme y si el médico dice que dejar de beber me ayudará, entonces lo dejaremos”.

Mayweather recordó así al mexicano: “Era un pequeño gran hombre. Le lancé un gran golpe que le hizo caer y luego se levantó y siguió luchando. Es un tipo duro”.