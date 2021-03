Gary Lineker se someterá a pruebas para detectar la demencia senils

Gary Lineker ha anunciado que se someterá a pruebas para detectar la demencia senil. “Me someto a controles de salud periódicos, incluido el cerebro, y hasta ahora todo está bien”, ha dicho en talkSport radio. Según un estudio, los futbolistas multiplican por tres las posibilidades de sufrir algún trastorno cerebral que la población en general. Un asunto que el Parlamento británico ha decidido investigar.

Lineker ya ha sugerido que se pueda prohibir cabecear en los entrenamientos y ha participado en un documental sobre la demencia en el fútbol. Asegura, además, que es algo de lo que ha hablado con sus compañeros en el programa “Match of the Day” de la BBC, los también ex futbolistas Ian Wright y Alan Shearer. Todos tienen miedo de sufrir trastornos cerebrales.

“He tenido conversaciones con Alan Shearer, con Ian Wright y con otros y todos están preocupados sobre lo que nos puede suceder dentro de diez o quince años”, confiesa Lineker. “El pasado verano tuve mi revisión trianual y pregunté si podrían hacer algo más sobre el cerebro porque no sé cómo, dadas las circunstancias, puede haber futbolistas que no estén preocupados por esto”, afirma.