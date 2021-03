El polémico mensaje de Capello contra las mujeres de los futbolistas

Fabio Capello fue uno de los entrenadores más duros en su época, pero esa rigidez también le llevó al éxito. En una entrevista ha hablado de cómo tiene que ser la gestión de un vestuario: “La comunicación dentro y fuera del campo marca la diferencia para un entrenador porque te hace tener una buena relación con los jugadores”, ha asegurado. Pero considera que ahora las cosas han cambiado, que el mundo es distinto por la tecnología: “También transmites confianza de esta manera. Un entrenador debe tener liderazgo porque los futbolistas te miran, te estudian, observan cómo te comportas. Con las redes sociales es mucho más difícil gestionar al jugador, al equipo. Todo es diferente”, ha dicho.

Hay muchas interferencias de gente de fuera que puede opinar y ser escuchada. Antes, el fútbol era un mundo más cerrado. Ahora, la presión llega de todos lados. El italiano see refirió a las mujeres de los futbolistas, pero no a los amigos, a los padres o a los representantes. A las mujeres: ““También hay esposas que están en las redes sociales y pueden influir en la preparación de un partido o de todo el campeonato si interfieren. Tienes que entender con quién estás tratando”.

En Españ, Fabiola Parralo, la mujer del futbolista Lago Junior, ha hecho lo que no le gusta a Capello y ha cargado contra el entrenador del Mallorca, Luis García Plaza. Su pareja no juega y ella ha encontrado al culpable_“Es decisión del entrenador. Y no juega poco, directamente es que no juega nada”. Aunque ha asegurado que el futbolista no ha perdido confianza. “No le pasa nada, él está perfectamente. Siempre que juega Lago provoca cosas muy buenas.