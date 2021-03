El fichaje sorpresa del Real Madrid este verano

El Real Madrid quiere reforzarse sobre todo en la delantera. Benzema es un jugador fundamental estas temporadas y consideran en el club que se necesita otro jugador de primer nivel que cambie la austeridad goleadora del equipo. El francés marcó dos tantos al Celta y dio un pase de gol, hizo dos al Elche y marcó el primero al Atalanta. Está sosteniendo al equipo en ataque, casi sin compañía. Por eso, ante las continuas ausencias de Hazard y que Asensio no termina de ser regular, en el club ya han movimientos para fichar a una estrella que sume muchos goles.

Haaland y Mbappé son los mejores posicionados. El noruego parece, ahora mismo, el objetivo más plausible. Se supone que el Dortmund no va a exigir lo mismo que el PSG y el delantero puede presionar para salir de manera inmediata a un equipo que luche por la Champions. El Barcelona, con el ímpetu renovado de Joan Laporta, quiere meterse en la pelea, pero no está claro que tenga el dinero suficiente como para afrontar un traspaso que no va a ser barato.

En el Madrid, que está aguantando mejor el temporal, sí que van a tener ese refuerzo económico para ilusionar este verano a sus aficionados. Haaland es una opción y Mbappé es la otra, aunque al delantero francés se le mira desde la distancia, esperando que resuelva las presiones del PSG para renovar y confiando en que ambos tengan paciencia para esperar un año más y que llegue gratis al Real Madrid.

Todo está en el aire a estas alturas de la temporada y con el coronavirus aún dando cifras escandalosas de fallecidos por todo el mundo. El futuro es un misterio, por eso, el Real Madrid estaría buscando otras posibilidades si ninguno de los dos deseados puede ser fichado este verano.

Con 27 años y en plena madurez, Harry Kane es, según la Ser, el tapado del Real Madrid. Lleva 8 temporadas y puede que haya llegado su momento de acabar en un club que puede pelear por la Champions todos los años, no como el Tottenham, al que la llegada de Mourinho no le ha dado estabilidad ganadora.

El problema es que acaba contrato en 2024 y en el Real Madrid ya saben cómo es negociar con Levy. Las experiencias de Modric y Bale dejaron huella en el Bernabéu y una negociación por la figura de un conjunto inglés que sin él pierde mucha potencia promete ser tan complicada como la de Mbappé o la de Haaland.

Pero está claro que desde Madrid se apunta alto en los objetivos para el mercado de fichajes de la temporada que viene. Se va a hacer un esfuerzo económico para que el equipo presente batalla desde el principio y no tenga que ir a remolque como este curso. Se considera que se necesita un pequeño relevo y también un nuevo nombre que ilusione y marque el punto de inflexión del nuevo proyecto. Tenía que haber sido Hazard, pero las lesiones no le han dejado estar a la altura.