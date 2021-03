Las claves definitivas del Real Madrid con Cristiano, Haaland y Mbappé

El Real Madrid quiere un delantero estrella para la temporada que viene y el mercado de fichajes está de los nervios porque eso supone que va a acaparar todos los focos este verano. Un movimiento así, además, va a despertar el mercado, después de que el verano pasado pasara sin pena ni gloria por culpa del coronavirus.

El Madrid ya está dejando pistas de que quiere hacer un fichaje importante con el que marcar una nueva etapa, una cara que ilusione a los aficionados y de esas no hay muchas. Sólo tres: Haaland, Mbappé y, ahora Cristiano Ronaldo.

El club blanco no dice nada oficialmente porque no es temporada de fichajes y espera acontecimientos. También está a la espera de las salidas, porque cualquier fichaje necesita la financiación que el Madrid espera conseguir con los traspasos de jugadores que están ahora en el equipo de Zidane y también entre algunos cedidos. Todas las posibilidades están abiertas, aunque algunas más que otras.

Cristiano Ronaldo. 36 años, 25 millones

Parece que hay más interés por parte del futbolista que por parte del Real Madrid en volver a encontrarse. El club busca un futbolista para el futuro y el portugués, aunque sigue en su desesperada lucha para ganar al tiempo, suena a pasado. A brillantísimo pasado, pero pasado. Si deja la Juve, el Madrid es su primera opción. El vicepresidente del equipo italiano es Pavel Nedved, el ex jugador, y ha dejado claro que el portugués no se va a mover: “Ronaldo es intocable. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022 y se quedará”, ha asegurado.

Pero pueden pasar muchas cosas. La Juve de Pirlo está muy lejos de sus mejores prestaciones y su caída en la Champions contra el Oporto en octavos ha sido un fiasco total para todos. Cristiano, además, sabe que con su actual sueldo no encaja en un Madrid que ha pedido rebajas a todos sus futbolistas. No tiene pinta de que los caminos de ambas partes vayan a cruzarse, pero quien sabe.

Mbappé. 22 años. 250 millones

Hace tantos años que se viene hablando de Mbappé y el Real Madrid que parece que es irremediable que acaben juntos. Pero el asunto no es complicado por el dinero que exige la operación para que se lleve a cabo. Por eso, ambas partes han sido pacientes, han dejado que pase el tiempo y el contrato y ahora, este verano, se presenta un momento vital. En 2022 acaba contrato y se iría sin pagar traspaso, algo que el PSG quiere evitar como sea: el club francés está presionando a su delantero para que dé un paso al frente y firme la renovación ya. Mbappé se niega, ha dicho que quiere plantearse bien el futuro y que necesita un plan donde se sienta el más importante.

Con Neymar de compañero eso no es sencilla porque el brasileño es el elegido por los dueños de la entidad francesa para comandar al equipo. Mbappé da largas y deja que pasen los días y los meses, pero no tiene claro que pueda dejar pasar otro año, con el club presionando y una situación tan delicada. Según ABC, el futbolista ya ha mandado un mensaje definitivo al Madrid: tiene que ser este año, tiene que ser ya, porque si no, decidirá su futuro sin contar con los blancos. El problema de ese ultimatum: que es una operación de más de 200 millones en un club que para este curso ha presupuestado algo más de 600. En el Madrid confían en que haya más tiempo.

Haaland. 20 años. 150 millones

El noruego es el gol, un depredador del área, de sólo 20 años, dos menos que Mbappé. Desde el Borussia Dortmund, en la liga alemana busca un equipo que le lance al estrellato que, por sus estadísticas, está claro que merece. Con sus goles derrotó al Sevilla en los octavos de la Champions, pero ahora el City parece un equipo demasiado temible para el Dortmund, incluso con Haaland. Su equipo tampoco tiene clara la clasificación para la máxima competición europea del año que viene y eso ya pone mosca a un futbolista que necesita mejores acompañantes para convertise en la estrella que todo apunta que es. La llamada del Madrid es demasiado poderosa como para dejarla pasar y Haaland, al que también pretende el Barcelona lo sabe. En los últimos días parecía que la entidad blanca se inclinaba hacia su fichaje porque es un delantero que no se puede dejar pasar y porque en comparación con Mbappé, el otro gran objetivo, su fichaje plantea menos inconvenientes (dentro de los muchos inconvenientes que plantea). Su precio es sensiblemente menor, Haaland está mostrando más ganas de cambiar de aires y esta vez Raiola, su representante, que tantas guerras tuvo con el Madrid por Pogba, podría ser un punto a favor.