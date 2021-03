A Casillas le llueven palos por definir a Ibrahimovic como el GOAT

Iker Casillas recupera su vida normal en la capital y en una de sus últimas apariciones públicas en las redes sociales ha mostrado su apoyo a la candidatura de David Aganzo a las elecciones a miembros de la junta directiva de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que se celebrarán el próximo 9 de abril. “El próximo 9 de abril son las elecciones a la presidencia de AFE. Todos los jugadores y jugadoras tenemos nuestro derecho a votar y a elegir a nuestro presidente. Yo lo tengo claro David Aganzo es el futuro”, afirma el ex capitán de la selección española y del Real Madrid. Casillas mostró su apoyo a Aganzo y su equipo en un vídeo emitido a través de sus redes sociales ante el proceso electoral del sindicato, en el que éste opta a la reelección en el cargo que ocupa desde noviembre de 2017 frente a la candidatura que encabeza el exjugador del Athletic Club Gaizka Toquero.

Pero las redes sociales de Iker no sólo se han centrado en las elecciones de la AFE. Tiene publicaciones más sorprendentes como en la que nombra G.O.A.T -”Great of all times” es decir “el más grande de todos los tiempos”- al delantero sueco Zlatan Ibrahimovic. El nórdico sigue en activo y el que fuera portero internacional le da una calificación que ha sorprendido a muchos. Tal ha sido la sorpresa que se han multiplicado las críticas a la particular elección de Casillas. Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Benzema... las redes han ardido en desacuerdo con la apuesta del que fuera campeón de todo con el Madrid y la selección.