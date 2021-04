Salen a luz la palabras de Piqué al árbitro tras el Clásico: “¡Es acojonante!...”

El jugador del Barcelona Gerard Piqué fue amonestado con tarjeta amarilla al final del partido contra el Real Madrid, cuando el central, que no había jugado, bajó al campo para protestar al árbitro Jesús Gil Manzano. En el apartado “Otras incidencias” del acta oficial, el árbitro del clásico reflejó: “(Jugador: Gerard Pique Bernabeu). Fue amonestado por realizar observaciones de orden técnico una vez finalizado el encuentro y dentro del túnel de vestuarios”.

Piqué había saltado al campo, nada más acabar el partido (con victoria del Real Madrid por 2-1) para protestar al árbitro por haber descontado sólo cuatro minutos pero ¿Qué fue exactamente lo que le dijo?.

Las cámaras de Gol captaron la conversación entre Piqué y Gil Manzano, en la que el defensa barcelonista le pregunta al extremeño por el descuento. “Cómo puede ser, si has estado cuatro minutos en la banda y ha habido cambios...”, comienza cuestionando Piqué. “Entre que estabas aquí y ahí, que has estado un minuto más, cuatro minutos”, insistía el central.

💥🔊 Las protestas de @3gerardpique a Gil Manzano tras finalizar #ElClásico:



😠 "Cómo puede ser, si has estado cuatro minutos en la banda y ha habido cambios..."



🙄 "Es acojonante te lo digo en serio..."



#⃣ #DirectoGol pic.twitter.com/ZROREio79q — DirectoGol (@DirectoGol) April 11, 2021

Pese a los intentos del delegado azulgrana, Carles Naval, por impedirlo, Gerard Piqué abordó a Gil Manzano para manifestarle su desacuerdo por el arbitraje. Y es que el partido no estuvo exento de polémica y los blaugranas no dudaron en mostrar su enfado por un supuesto penalti no señalado de Mendy sobre Braithwaite que podría haber supuesto el empate.