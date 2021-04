Sergio Ramos se rompe: lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, se ha vuelto a lesionar. El club ha emitido un parte médico, en el que informa de la lesión del camero.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro capitán Sergio Ramos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda. Pendiente de evolución”, se puede leer en la nota echa pública por el Real Madrid.

Se pierde el Clásico

Aunque el club no ha querido concretar un tiempo de baja parece que el camero se perderá el partido contra el Eibar y también, casi con toda probabilidad, la eliminatoria contra el Liverpool de cuartos de final de la Champions como el Clásico del 10 de abril.

El propio capitán se ha encargado de anunciar su lesión en su perfil de Instagram. “Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís”, ha escrito Ramos tras confirmar que se ha vuelto a romper.

Por otra parte, el Real Madrid completó hoy una nueva sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas de cara al duelo liguero que le medirá el sábado al Eibar en el estadio Alfredo Di Stéfano.

En esta ocasión el técnico francés Zinedine Zidane pudo contar ya con algunos de los futbolistas que fueron convocados con sus selecciones. Todos ellos, y el resto de disponibles, comenzaron la jornada en el gimnasio antes de llevar a cabo rondos de posesión y presión, series de control, trabajo de conducción y definición, y centros y remates.