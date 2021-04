La insólita confesión de un árbitro: “Mi mayor error dejó al Barça fuera de la Champions”

Tras el triplete de la temporada 2014/15, el Barça de Luis Enrique, con tridente formado por Messi, Neymar y Luis Suárez afrontó la campaña siguiente con el objetivo de volver a ganarlo todo. Los blaugrana se llevaron la Liga y la Copa, pero la temporada quedó empañada por la victoria de la Champions por parte del Real Madrid, que se impuso en la gran final al Atlético de Madrid en el estadio de San Siro en Milán.

Lo que ya casi nadie recuerda es que el Barça cayó eliminado en los cuartos de final en un polémico partido contra el Atlético de Madrid. Ahora el árbitro de aquel duelo, el italiano Nicola Rizzoli, cuya designación ya generó polémica en la previa del partido, admite que cometió un error que dejó fuera al FC Barcelona.

Nicola Rizzoli es un histórico árbitro italiano muy conocido en el marco europeo. El colegiado elegido mejor del mundo en 2014 y 2015, dirigió, entre otros, la mítica final del Mundial de 2014 entre Argentina y Alemania. Retirado en 2017, el actual designador de árbitros en la Serie A y B de Italia es un gran defensor del VAR, una herramienta que le habría ayudado en el que considera uno de los errores más inolvidables de su carrera.

“Mi error más inolvidable fue en el Atlético de Madrid-Barcelona de la Champions. Señalé un tiro libre al borde de la línea que, de haber acertado, hubiera sido favorable al Barcelona. No me di cuenta del hecho que el jugador del Atlético tenía los pies fuera del área, pero la mano con la que golpeó el balón estaba dentro”, afirma Rizzoli, árbitro con 65 partidos de competiciones europeas a sus espaldas, y considerado mejor colegiado del mundo en 2014 y 2015, en una entrevista al Corriere dello sport. La decisión de Rizzoli fue sancionar la infracción fuera del área, y no dentro, y el FC barcelona no tuvo la oportunidad de lanzar el penalti.

Penalti claro. Mano dentro del área del @Atleti que el arbitro saca una falta fuera del área para el @FCBarcelona_es pic.twitter.com/URiOSkPJ5J — Jose M. Corbacho P. (@CorbyScouting) April 13, 2016

Tras quedar 2-1 en el Camp Nou en la ida de los cuartos de final de la Champions, el Barça visitaba el Calderón con el objetivo de lograr un empate que le diera el pase a las semifinales. El Atlético ganaba 2-0, con doblete de Griezmann, cuando ya en el tiempo de descuento, un disparo de Iniesta fue interceptado por Koke con el brazo, dentro del área. Rizzoli, en cambio, consideró que la infracción se había producido fuera del área, perjudicando gravemente al Barça, que de haber transformado el penalti habría llevado la eliminatoria a la prórroga. “Mire, si hubiera existido el VAR…”, afirma ahora el colegiado.

Retirado del arbitraje en el 2017, Rizzoli es ahora el encargado de designar a los árbitros en las Series A y B de Italia, además de ser un fiel defensor del VAR. Considera que con la tecnología no es el mismo fútbol, pero que evita controversias y errores.

¿Quién es Nicola Rizzoli?

Nicola Rizzoli nació el 5 de octubre de 1971 en Bolonia y es arquitecto de profesión. Debutó en la Serie A en 2002 y como internacional en 2007. Colgó el silbato en 2017 y fue elegido mejor árbitro del mundo en 2014 y 2015.

Su primer gran partido internacional fue la final de la Europa League de 2010 entre el Atlético de Madrid y el Fulham, con victoria 2-1 para los colchoneros. En 2013 pitó la final de la Champions entre el Bayern y el Dortmund, con victoria para los bávaros por 2-1.

En 2014 alcanzó su cénit al pitar la final del Mundial de Brasil entre Alemania y Argentina. Su actuación fue muy criticada por los medios por su decisión de no sancionar como penalti una acción en el área del portero alemán Manuel Neuer sobre el delantero argentino Gonzalo Higuaín.

Dos años después pitó en la Eurocopa de 2016, donde dirigió el Alemania-Francia de semifinales.

Estaba considerado como el heredero de Pierluigi Collina, otro italiano que fue considerado el mejor árbitro del mundo. Fue elegido siete años seguidos mejor árbitro de la liga italiana y es miembro del Salón de la Fama del fútbol italiano.