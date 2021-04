Así destrozó Dimitrov la raqueta tras la paliza que le estaba dando Nadal en Montecarlo

El búlgaro Grigor Dimitrov no es un tenista especialmente conflictivo en la pista, de esos que la lían y se enfadan de forma desmedida. Pero en su partido de octavos de final de Montecarlo contra Rafa Nadal no aguantó más. Perdió el primer set por 6-1 y el segundo iba 4-0. Y estalló. Lo pagó con lo que lo suelen pagar los tenistas: su raqueta. Primero la estrelló contra el suelo y la rompió, pero no tuvo suficiente y agarrándola con las dos manos, hizo fuerza con la rodilla para partirla en dos.

#Dimitrov no pudo hacer nada contra #Nadal y se la agarró con su raqueta pic.twitter.com/fS8A4o0aa8 — Set Tenis (@settenisok) April 15, 2021

El partido concluyó en menos de una hora, con un doble 6-1, y Rafa sigue con paso firme en su regreso a las pistas después de un parón de casi dos meses. Disputó el Open de Australia con problemas en la espalda (fue derrotado en cuartos por Tsitsipas) de los que se ha estado recuperando. Renunció al resto de torneos de pista dura y ha vuelto para la gira de tierra. El próximo rival que tendrá en Mónaco es Andrey Rublev, una prueba más complicada ante un tenista joven, que está en forma y que pega muy duro a la bola. “Uno de los mejores del mundo”, en palabras del propio Nadal. El duelo será el viernes 16 de abril en el cuarto turno (los partidos comienzan a las 11:00) y podrá verse en Movistar +. Rafa se ha enfrentado dos veces al tenista ruso y le ha derrotado las dos sin ceder un set. Ambas fueron en pista dura.

“En los entrenamientos he estado haciendo las cosas muy bien, pero eso luego hay que reflejarlo en los partidos. En ninguno de estos dos primeros encuentros he sido muy exigido. Contra Dimitrov ha sido un encuentro con cero ritmo, son cosas que pueden pasar. El próximo día seguro que será una historia distinta y espero estar preparado”, analizó el español su en encuentro contra Dimitrov.