La dura carta de una estrella del PSG contra la Superliga que aplaude Pepe Reina

La Superliga ha removido los cimientos del deporte rey y ha dividido el mundo del fútbol. Algunos, como el centrocampista español del PSG Ander Herrera, se han pronunciado de forma pública sobre la idea de crear esta nueva competición. No hay ningún conjunto francés entre los “fundadores” de la Superliga. Ander deja claro que está en contra con una carta que dice así:

“Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si esta super liga europea avanza, se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados de los equipos que no son gigantes de poder ganarse en el campo el competir en las mejores condiciones.

Amo el fútbol y no puedo quedarme callado ante esto, creo en una Champions League mejorada, pero no en que los ricos roben lo que el pueblo creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta”.

Su carta ha sido aplaudida por algunos compañeros de profesión como Pepe Reina, que le responde: “Bravo, amigo”. Aunque también hay quien recrimina a Ander en redes sociales que lo diga desde un equipo como el PSG, que no es precisamente humilde, triplica al siguiente en presupuesto en la liga francesa y ha sido sospechoso de incumplir el “Fair Play” financiero.