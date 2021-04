¿Por qué la Justicia no permite a la UEFA expulsar al Real Madrid?

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, ha vuelto a amenazar al Real Madrid con la posibilidad de expulsarlo de la presente edición de la Liga de Campeones y que no juegue la semifinal contra el Chelsea. Sin embargo dicha amenaza no parece ser más que eso, una amenaza sin base legal.

Así lo explica Antonio Orús, abogado especializado en derecho deportivo, además de presidente del club de baloncesto Peñas de Huesca. “Una entidad que pertenezca a una organización puede ser expulsada si se acredita que ha cometido una infracción de las que están recogidas en sus estatutos o en su normativa reguladora. Para ello deber haber un procedimiento contradictorio, aunque sea mínimo, en el que se dé oportunidad a las dos partes de presentar alegaciones antes de dictar una resolución que puede ser recurrible”, dice Orús.

No resulta sencillo que la UEFA se reúna el viernes y expulse directamente al Real Madrid sin más trámites previos. “Yo no creo que se reúnan esta noche para mañana escuchar al Madrid y pasado mañana expulsarlo. Lo veo inviable”, asegura.

Blindaje jurídico

El Real Madrid ya cuenta con blindaje jurídico al respecto. El Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid acordaba el pasado martes prohibir a la FIFA y a la UEFA que adoptaran cualquier medida que impida o perjudique la puesta en marcha de la Superliga, según especifica un auto de 20 de abril, al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Esta resolución destaca que la decisión se toma de “urgencia” tras anunciar ambos organismos del fútbol “la inminente adopción de medidas sancionadoras y restrictivas de la libre competencia”.

La demanda interpuesta en el Juzgado se producía después de que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, anunciara su intención de adoptar sanciones, apuntando la posibilidad de que se podría impedir la participación en la próxima Eurocopa de los jugadores de los clubes implicados. “Vamos a imponer todas las sanciones que podamos cuanto antes, sacarles de todas las competiciones y prohibir a los jugadores participar en nuestras competiciones”, declaró este directivo.

Visto desde fuera, la duda puede ser si un juzgado de lo mercantil de Madrid tiene jurisdicción sobre la UEFA. “No he leído el auto en profundidad, pero en el ámbito de lo mercantil no rige el principio de domicilio social sino de actividad, si se ejerce algún tipo de actividad en un determinado territorio. La UEFA tiene actividad en España, siempre hablando desde el punto de vista mercantil y considerando la Champions como un negocio y la UEFA una entidad jurídico económica o una empresa. Dado que la UEFA despliega su actividad dentro de España y tiene un representante en España, como es la Federación Española de Fútbol, aunque sean entes jurídicos diferentes, y tiene intereses en España, la resolución de un juzgado de lo mercantil podría vincularlo”, explica Orús.

“Si eso no fuera así cualquier sociedad que no tenga un domicilio en España, como cualquier empresa de comercio electrónico, pero despliegue su actividad en territorio español sería inmune a la resolución de cualquier juzgado. La UEFA tiene domicilio en Suiza pero despliega su actividad como entidad económica en España, por lo que la competencia de un juzgado de lo mercantil sí se podría admitir”, añade

Prohíbe sanciones contra clubes y jugadores

El magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid prohíbe en el auto a la UEFA y la FIFA que adopten “cualquier medida sancionadora o disciplinaria contra los clubes participantes, sus jugadores y directivos”.

Aun así, la UEFA podría decidir expulsar al Real Madrid. “Después se podría acordar la suspensión cautelar de esa sanción”, dice Antonio Orús. “Entiendo que el Madrid intentaría agotar todas las posibilidades bien en la justicia ordinaria o acudir a los órganos internos de la UEFA o incluso al TAS, pero buscaría un pronunciamiento para evitar la ejecución de esa sanción y seguir participando mientras dure el proceso contencioso y finalmente ver si esa resolución se puede revocar o no”, añade.

Las consecuencias que tendría una decisión tan drástica de la UEFA son la garantía para el Real Madrid de que no lo van a expulsar de la competición. “El hecho de expulsar al Real Madrid podría tener una repercusión de tal calibre que creo que nadie estaría dispuesto a ejecutar una sanción que no sea firme porque los perjuicios que se podrían derivar de una revocación de esa sanción podrían ser multimillonarios”, argumenta Orús.

“El Real Madrid podría reclamar daño emergente y lucro cesante”, argumenta. “Se podría reclamar la expectativa de cobro de derechos, no sólo televisivos, también premios, venta de entradas, impactos en redes sociales... Sería catastrófico, me mareo de sólo pensar las cifras. La UEFA sí puede enseñar los dientes, pero no va a llegar a morder”.