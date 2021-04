El detallazo de Nadal con el hijo de Neymar: “No me lo creo, mamá...”

Rafa Nadal ya está en las semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell Conde de Godó después de derrotar al británico Norrie (6-1 y 6-4) en un partido en el que mejoró sus sensaciones. Pero al mismo tiempo, en la distancia, hizo feliz a un niño. Concretamente al hijo de Neymar, como publicó el propio futbolista brasileño en sus redes sociales. La madre le da el móvil y no se ve la imagen, pero se oye la voz de Rafa: “Ahora con todo esto de la pandemia no podemos, pero a ver si pronto nos podemos conocer”. Dice. El chaval no se lo cree... “Mentira, mentira, mamá...”, dice, antes de llevarse las manos a la cabeza. Y al final grita: “¡Nadal!”.

Davi Lucca, filho do Neymar, sem acreditar que recebeu um vídeo do Rafael Nadal. 🎾 pic.twitter.com/WTbnGOElME — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) April 23, 2021