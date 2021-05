Los goles de Luis Suárez marcan el ritmo del Atlético

El Atlético ha vivido esta temporada al ritmo de los goles de Luis Suárez, pero el uruguayo no marca desde hace mes y medio. Desde la victoria del Atlético ante el Alavés el 21 de marzo, en la que su gol fue tan decisivo como el penalti que paró Oblak a Joselu. Después sólo ha jugado tres partidos, porque se perdió otros tres por lesión, y no ha marcado en ninguno de ellos.

De esos tres que jugó sin marcar, el Atlético ha perdido dos, contra el Sevilla y contra el Athletic. Y de los que no jugó, el Atlético ganó al Eibar, colista destacado, y al Huesca, que lucha por no descender, y empató contra el Betis. Los resultados dan idea de la importancia de Luis Suárez en el Atlético. Ha marcado 19 goles esta temporada y 12, Marcos Llorente. Entre los dos han conseguido 31 de los 61 que ha metido el Atlético. «La temporada de ellos habla por sí sola. Vienen haciendo una temporada fantástica, son dos jugadores extraordinarios de nuestro equipo. Uno con tanta historia como Luis, reivindicando todo lo que no se esperaba de él, y Llorente haciendo un año de los mejores de su carrera», explica Simeone.

Habla el Cholo de reivindicación, una palabra fundamental en el rendimiento de Suárez este año. Despreciado por el Barcelona por sus años, por el estado sus rodillas y por su enorme sueldo, ha encontrado en el Atlético el lugar ideal para seguir siendo competitivo.

Sus goles fueron fundamentales cuando el Atlético empezaba a perder la finura de los primeros partidos de la temporada. Marcó siete goles en cuatro encuentros entre el 21 de enero y el ocho de febrero, cuando su equipo empezaba a sostenerse más por la inercia que por su fútbol. La racha se extiende hasta los 12 goles en 9 partidos en el tramo entre el 13 de diciembre y el 8 de febrero. Decisivo para que el Atlético se confirmara como el equipo más contundente del campeonato.

El Atlético lo echa de menos cuando no está, pero Simeone no quiere cargar en él toda la responsabilidad. «No hay que hablar sólo de Luis, sino de todo el equipo, está con mucha ilusión y confío en el grupo que tengo», aseguraba el Cholo.

Por el momento, Suárez ya ha mejorado su marca de la temporada pasada en el Barcelona, cuando consiguió 16 goles. El objetivo ahora, para él y para su equipo, es la Liga.