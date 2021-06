Alejandro Valverde gana a lo grande en el Dauphiné

Ciclismo

Alejandro Valverde sigue ganando entre los grandes con 41 años cumplidos. El murciano se impuso en la sexta etapa del Dauphiné., en una meta de esas que miran hacia arriba y que Alejandro ha dominado durante los últimos veinte años.

Su equipo, el Movistar, trabajó para el triunfo. Primero con Carlos Verona, más tarde con Supermán López. “Gracias al equipo. Han hecho un trabajazo. Toda la semana así, y hoy más todavía. En el final, Supermán me ha dicho: ‘¿Me pongo para que no arranque nadie?’. Le dije: ‘Venga, vale’”, explicaba Valverde después de su victoria. Y con la misma naturalidad con que lo explica superó a sus rivales para levantar los brazos en la meta.

Atacó primero Tao Geoghegan Hart, el ganador del Giro en 2020. A su rueda saltó Sepp Kuss, el increíble escalador del Jumbo Visma. Y Valverde, a su ritmo y como si no hubiera pasado el tiempo, superó a los dos y celebró su triunfo con tiempo y sin que nadie le molestara.

“Tengo que darle las gracias especialmente a Supermán, porque ha trabajado increíblemente bien. Los INEOS han arrancado muy fuertes de cara al sprint, pero cuando he visto que Geraint Thomas se ha parado, no podía ya dudar: tenía que salir a cubrir ese hueco. He buscado regular, mantenerle ahí, y cuando he visto la pancarta de meta, ya a tope hasta meta”, explicaba Valverde.

“¿Un triunfo especial? Sí, la verdad es que en realidad todo lo que consiga hacer ahora es especial... estar delante con los mejores, disputar estos triunfos, todo es bonito cuando has hecho tanto en este deporte. Para la general tenemos a Miguel Ángel [López] y a Enric [Mas], que han demostrado estar muy bien, y hay por delante dos días de súper montaña donde cualquiera de los dos puede estar optando a lo más alto”.

Valverde se prepara para el Tour, pero su verdadero objetivo esta temporada son los Juegos Olímpicos. El seleccionador, Pascual Momparler, confía en él. Y Alejandro siempre responde. El “Bala” sigue siendo el “Bala”.