F1: victoria de Verstappen; Sainz, 6º y Alonso, 9º

No fue la carrera esperada por muchos. La persecución entre Verstappen y Hamilton no existió. El holandés se escapó desde el principio y el de Mercedes no pudo hacer nada. Esta vez su coche no era tan competitivo como el Red Bull y no había nada que hacer. Un segundo lugar era lo máximo para mantenerse en la lucha por el título a la espera de una nueva oportunidad en los próximos asaltos. Ni las estrategias ni los pasos por boxes determinaron el resultado de la carrera. Verstappen no falló y conquistó su cuarto triunfo consecutivo esta temporada.

Carlos Sainz tuvo una buena carrera. El madrileño falló el sábado y hoy remontó hasta el sexto puesto gracias a una buena estrategia, buen ritmo y una gran gestión de los neumáticos. Peor le fue a Alonso. Salió 8ª y acabó 9º adelantado por rivales como los Ferrari. El Alpine no tuvo un buen ritmo de carrera a pesar de los esfuerzos del asturiano. La F1 no descansa y la próxima semana volverá a la acción en este mismo escenario.

Clasificación GP Austria:

GP Austria 2021

Así lo hemos contado:

Vuelta 71: Victoria de Verstappen por delante de Hamilton, Bottas, Pérez, Norris, Sainz, Leclerc , Stroll y Alonso.

Vuelta 68: se mantienen las posiciones. Dos vueltas para el final.

Vuelta 60: Sainz ha recuperado terreno respecto a la mala clasificación de ayer. El 6º puesto es un buen resultado tal y como se presentaban las cosas.

Vuelta 59: Impresionante Leclerc. Ya es 7º.

Vuelta 56: Leclerc pasa a Alonso. El asturiano está perdiendo ritmo. Es 9º.

Vuelta 50: Se mantienen las posiciones. Verstappen lidera ya con total calma.

Vuelta 45: Sainz pasa a la 6ª plaza. Va a por Norris.

Vuelta 43: Sainz pasa por boxes. Luchará por la sexta plaza con Stroll.

Vuelta 39: Abandona Russell por un problema mecánico.

Vuelta 34: No puede Hamilton cazar a Verstappen. Queda mucha carrera todavía y da la sensación que el inglés y el equipo dan por bueno el resultado.

Vuelta 30: los favoritos pasan por boxes y no cambian posiciones. En principio ya no paran más.

Vuelta 28: Alonso entra en boxes. Bottas le gana la partida a Pérez.

Vuelta 25: empiezan las entradas en boxes. Russell, Tsunoda y Pérez.

Vuelta 21: Leclerc, hundido en la 16º lugar. Destrozó el alerón delantero en su pique con Gasly y debió pasar por boxes en la primera vuelta.

Vuelta 18: Sainz, 10º, ya tiene en su punto de mira a Tsunoda.

Vuelta 17: Verstappen sigue liderando con 4 segundos de ventaja sobre Hamilton.

Vuelta 16: Alonso sufre con Russell. El Williams aprieta y las ruedas del Alpine empiezan a decir “basta”.

Vuelta 13: Norris parece que tiene problemas. Está perdiendo ritmo y le han pasado ya Pérez y Bottas.

Vuelta 12: Alonso rueda en 7ª plaza. Podría escalar a la 6ª si adelanta a Stroll. Más allá de este lugar ya parece imposible si no hay problemas por delante.

Vuelta 8: La batalla se traslada a la tercera plaza. Pérez ataca a Norris y le pasa.

Vuelta 4: las estrategias no tienen mucho margen en un circuito tan corto. Se espera una sola parada, aunque todo dependerá del calor como ya ocurrió el pasado fin de semana en Francia. Verstappen se escapa ya con 2,7 segundos de ventaja sobre Hamilton.

Vuelta 3: No puede Hamilton con Verstappen. El de Red Bull se escapa. Alonso, 7º.

Vuelta 2: Se escapa Verstappen. Alonso, 7º. Se retira Gasly y Leclerc pasa por boxes con un problema.

Salida: Verstappen mantiene la posición y nuevo espectáculo de Alonso, que ha ganado una plaza. Sanz, 11º

Previo: Vuelta de calentamiento. Verstappen defende la “pole” a la espera del ataque de Hamilton

En unos minutos arranca el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, una carrera en la que se espera un intenso pique entre Red Bull y Mercedes, entre Verstappen y Hamilton. El inglés no puede dejar escapar más a su rival. Por primera vez en año va por detrás en la clasificación general y conquistar el octavo título se complica por momentos. Arranca segundo justo por detrás de su rival. Fernando Alonso partirá desde la octava plaza después de ganar un puesto por la sanción impuesta a Tsunoda. Por su parte, Carlos Sainz saldrá desde la 12º plaza.