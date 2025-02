Aunque 'a pie de calle', en el día a día, la estancia de los seres humanos en la Tierra pueda parecer tranquila, el planeta no es un objeto inerte, sino que no deja de ebullir y sufrir modificaciones. Con nuestra pequeña escala, no somos capaces de detectar estos cambios, pero si pusiéramos el foco en los elementos de la naturaleza en su conjunto, podríamos ver cómo inmensos volúmenes de magma, agua o aire se mueven y agitan frenéticamente.

Cuando la aparente calma se rompe y se produce un cambio algo más brusco o violento, nos topamos con un posible desastre natural, provocado por el mismo funcionamiento de nuestro planeta. Es solo cuando uno de estos accidentes ocurre que nos damos cuenta de nuestro insignificante tamaño comparados con las fuerzas ambientales que nos acechan.

Los mismos fenómenos que conformaron la Tierra tal y como la conocemos y permitieron el desarrollo de la vida en ella son los mismos que amenazan con destruirla en algún momento. Normalmente, tenemos muy bien monitorizada la actividad sísmica del planeta, y podemos prever algunas clases de terremotos o desastres. Sin embargo, hay cierto tipo de seísmos tan potentes que son verdaderamente preocupantes.

Terremoto 'Big One' UNSPLASH (Jens Aber)

Algunas personas se han referido varias veces a la posibilidad de un tremendo seísmo a gran escalada con consecuencias nefastas como 'Big One', y han tratado de calcular cuándo podría ocurrir y en qué parte del mundo es más probable que tenga su epicentro. Existen varias teorías y opiniones al respecto, como veremos a continuación.

¿Qué es el temido terremoto 'Big One' y a qué países del mundo podría afectar?

El término "Big One" se refiere a un hipotético 'megaterremoto' de magnitud igual o superior a 8-0 en la escala de Richter, que podría ocurrir en regiones con alta actividad sísmica debido a la acumulación de tensión tectónica. Este concepto se ha asociado principalmente con la falla de San Andrés en California, Estados Unidos, pero también se aplica a otras zonas sísmicamente activas, como Japón y ciertas áreas de Europa.

A lo largo de los años, las estimaciones sobre la probabilidad y el impacto de un "Big One" han variado debido a avances en la investigación y la recopilación de datos. Por ejemplo, estudios recientes han demostrado que terremotos pueden mover la corteza terrestre a distancias mayores de lo que se pensaba anteriormente, lo que ha llevado a una reevaluación de los modelos sísmicos tradicionales.

Además, la identificación de señales precursoras y la comprensión de la actividad sísmica han mejorado, aunque la predicción exacta de cuándo y dónde ocurrirá un "Big One" sigue siendo un desafío. Investigaciones en la falla de San Andrés y otras zonas sísmicas continúan, con el objetivo de mejorar las estrategias de preparación y mitigación.

Los terremotos tienen una magnitud media o pequeña Nador City

¿Dónde podría ocurrir el 'Big One'?

Existen distintas zonas con gran actividad sísmica repartidas por todo el planeta, por lo que un terremoto de esta magnitud podría ocurrir en cualquiera de ellas. A lo largo de los años, científicos y expertos han debatido sobre dónde es más probable que se dé. Estas son las áreas con mayor riesgo:

California (Estados Unidos). La 'falla de San Andrés', que se extiende aproximadamente 1.300 kilómetros a lo largo de California, es una de las principales preocupaciones. Esta franja marca el límite entre las placas tectónicas del Pacífico y de América del Norte. Estudios indican que, tras varias décadas de relativa calma, la actividad sísmica en la región ha aumentado, lo que sugiere la posibilidad de un 'megaterremoto' en las próximas décadas.

Japón. Debido a su ubicación en el conocido como 'Cinturón de Fuego del Pacífico', Japón es uno de los países más propensos a terremotos. La comunidad científica se mantiene en constante alerta ante la posibilidad de que se produzca un "Big One" en esta región.

Europa. Aunque menos frecuente, Europa también enfrenta riesgos sísmicos significativos. Recientemente, geólogos han alertado sobre la posibilidad de un gran terremoto en Lisboa, Portugal, especialmente después de dos sismos registrados en agosto de 2024 y febrero de 2025. Los expertos señalan que la región es geológicamente peligrosa y que la infraestructura actual podría no estar preparada para un evento de gran magnitud.

Un seísmo de gran magnitud como un 'Big One' podría tener efectos devastadores en las áreas afectadas, además de los efectos y daños secundarios en otras zonas afectadas. Si el movimiento de las placas ocasiona además un tsunami, las potenciales pérdidas de vidas y materiales se multiplican considerablemente.

Se ha estimado que un terremoto de este calibre cerca de California (Estados Unidos), o en una zona costera de densidad poblacional similar, podría causar alrededor de 1.800 muertes y más de 50.000 heridos. El coste económico de los daños podría superar fácilmente los 200.000 millones de dólares, debido a la destrucción de infraestructura, edificios y redes de servicios públicos.

Un desastre natural de tal calibre implica grandes riesgos tanto en el momento que se produce como más a medio plazo. Ocasiona interrupciones en el suministro de agua, electricidad y servicios de emergencia, además de daños en carreteras y sistemas de transporte. Las autoridades y comunidades en zonas de alto riesgo están enfocadas en la preparación y la implementación de medidas preventivas ante un terremoto como el 'Big One' que se espera que ocurra en los próximos años.