Premios Oscar 2025, en directo hoy: alfombra roja, nominados, ganadores y última hora de la gala

Uno de los momentos más esperados de los Premios Oscar 2025 son los estilismos de las nominadas e invitadas, puesto que aprovechamos para cazar todas las tendencias de eventos, así como analizamos cada uno de los detalles o mensajes que se quieren transmitir a través del diseño. De la misma manera que ha ocurrido con todos los looks históricos de los Premios Oscar. Un trabajo que se hace previamente a lo largo de varios meses de creatividad y confección de la mano de estilistas y diseñadores de moda. Dentro de todo el trabajo previo que se realiza en este entrega de galardones también entran todos los tratamientos faciales o corporales, como el láser no ablativo o la toxina botulínica, con el objetivo de tener la dermis tensa, luminosa y de aspecto sano. Una serie de procesos estéticos que aseguran tener una piel perfecta para posteriormente realizar un look de maquillaje impecable. Te contamos todos los trucos de belleza que las celebrities se hacen antes de los Premios Oscar.

Penélope Cruz en los Premios Oscar 2022. Gtres

