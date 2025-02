El mensaje de Claudia Bavel a Susana Saborido que deja en mal lugar a Joaquín

Claudia Bavel ha vuelto a su casa, a ‘De viernes’, donde cada fin de semana se sienta para poner de los nervios a un sinfín de famosos. Son muchos los hombres conocidos, especialmente futbolistas, que han tratado de seducirla, incluso a espaldas de sus mujeres. Son infieles o han tratado de hacerlo, aunque desde sus entornos ella es la mala de la película y, como señala Alessandro Lequio, ella no tiene empatía con las mujeres de los futbolistas. Aunque quizá ellos algo de culpa tendrán si buscan ser desleales a sus parejas. Dicho esto, ella ha aclarado que “siempre escriben ellos, yo no entiendo de fútbol”. Después de desgranar lo suyo con Iker Casillas, ahora ha puesto en jaque a Joaquín Sánchez, con el que habría tenido conversaciones subidas de tono e intentos de citarse en un hotel de Barcelona. Claro está, su mujer, Susana Saborido, no sabría nada. Hasta ahora que la bomba ha estallado.

Susana ya dejado claro que siempre estará al lado de su marido, aunque en la tarde de este viernes se ha hablado de una supuesta petición de separación. Quizá haya terminado por creer el testimonio de la actriz de contenido para adultos, que ha subrayado cómo surgió esas conversaciones íntimas que no fueron rematadas carnalmente: “Al principio fue un tonteo muy rápido y luego fue avisarme cada vez que venía a Barcelona”. Todo comenzaría cuando “él me miraba las historias y me empezó a escribir desde diciembre de 2023 hasta hace muy poquito”. Fija el momento del fin de sus conversaciones de Instagram justo cuando estalla lo suyo con Iker Casillas, momento en el que le entraría miedo al pensar que podría ser el siguiente. Así ha sido.

“Me avisaba para quedar, pero su finalidad era estar encerrados en una habitación de hotel y yo no quería. Yo no voy a acceder a ir a una habitación porque él esté casado”, explica los motivos por los que no tuvo un encuentro con Joaquín Sánchez, pese a su supuesta insistencia. No se sintió cosificada por él, tampoco entiende que le faltase el respeto, de ahí que no zanjase esas conversaciones vía Instagram. Aun así, no siente que su trabajo como modelo de Only Fans justifique que le hagan tales proposiciones y tenga que aceptarlas sí o sí, menos aún cuando algunos de sus tentadores son hombres casados.

Y aquí aparece el nombre de Susana Saborido, quien ya se ha pronunciado sobre las conversaciones filtradas, según Claudia, por parte de una amiga a la que le mandó este contenido sensible. Fue traicionada o eso quiere dar a entender. Sea como fuere, desea mandarle un mensaje claro a la mujer de Joaquín. Después de que ella publicase una foto de ambos besándose y jurándole amor de por vida, Bavel considera que no se ha actuado de la mejor manera. No tanto por parte de ella, sino más por la de él: “Yo si fuera ella me hubiera gustado que él diese la cara y no yo defenderme si yo no he hecho nada. Si tenían que hacer algo público, tenía que haber sido él”. Eso sí, la modelo no quiere hablar más de Susana Saborido, entendiendo que aquí el supuesto culpable es su marido y ella tan solo ocuparía el lugar de víctima, por eso prefiere dejarla fuera de la conversación, aunque sea protagonista indiscutible de esta truculenta trama.