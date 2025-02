Un español que vive en Suiza desvela cómo se desaloja a los okupas de una vivienda: “Allí no es un problema…”

Algunos propietarios viven una situación límite con sus okupas en España y tienen que llegar a tomar soluciones desesperadas. Pilar, una propietaria con su casa okupada, aprovechó un descuido de los okupas y se coló en su propia vivienda por la ventana y posteriormente, se declaró en huelga de hambre. "Esto es un asco de país, estoy en mi casa haciendo una huelga de hambre. Voy a salir muerta o en camilla, me da igual", advertía desde la ventana la propietaria, totalmente al límite.

No es el único caso, Paqui acampó durante nueve días para poder recuperar su vivienda sin ni siquiera contárselo a sus hijos. "Si veo yo a mi madre en una tienda de campaña no hubiera sido nada agradable. Fue todo gracias a que mi marido me apoyó, sin él no lo hubiera podido hacer”, reconoció prácticamente entre lágrimas. En algunos barrios, los vecinos tienen que estar prácticamente de guardia para evitar unas okupaciones difíciles de solventar una vez dentro. Esto le ocurrió a Sonia, que fue agredida y amenazada al frenar y grabar un intento de okupación.

Todo esto ocurre porque en España los procesos de desahucio son largos y tediosos. De hecho, muchas veces no tienen fin debido a que el Real Decreto 11/2020, prorrogado hasta el final de este año 2025, impide el desalojo de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Algunos partidos están intentando promover leyes para acelerar los procesos, pero, por ahora, ninguna ha sido aprobada. Una posible solución estaría en buscar cómo actúan en otros países. En ese sentido, Rafael Cubero, un español que trabaja en Suiza, explicó cómo se afronta la okupación en dicho país.

Así se lucha contra la okupación en Suiza

"El viernes fui a una comisaría de Policía y llamé a una abogada especializada en temas de inmuebles para informarme", comienza señalando para reflejar que es real lo que va a explicar. En su vídeo habla de cómo se actúa en viviendas habitadas, es decir, en el siguiente caso: "Tu vives de alquiler o eres propietario, te vas de vacaciones y al volver te la encuentras okupada". Posteriormente, comienza a explicar el proceso.

"Llamas a la Policía, que se persona en el lugar y comprueba la documentación", explica Rafael. Comenta algunos de los documentos que pueden solicitar los agentes: "Tú tienes que tener un contrato de alquiler, tienes que estar empadronado en el ayuntamiento". Aquí viene la gran diferencia con España: "Una vez hechos todos los papeleos, en máximo 72 horas esas personas están fuera".

Las penas por okupar en Suiza

Además de explicar cómo se realiza el desalojo, desvela las penas que puede establecer la justicia del país para los okupas. Comienza por las personas que son de fuera: "Para los extranjeros, las pena puede llegar a ser la deportación más multas económicas". Los suizos tampoco se libran de un duro castigo: "Para suizos, puede ser un año de cárcel más multas". Aparte de la multa, hay que compensar al propietario: "En ambos casos se suele pagar una indemnización".

"En Suiza la okupación de vivienda okupada no es un problema", confirma, a diferencia de lo que ocurre en España. "No suele pasar esto, en Suiza tú tienes unos derechos como inquilino que se llevan a rajatabla". Concluye con los lugares donde suele haber más complicaciones: "En los edificios abandonados ya es otra cosa".