Viciosa responde a los que le acusan de racista por su comentario sobre Katir

Mohamed Katir ha batido en un mes los récords de España de 1.500, 3.000 y 5.000 metros, pero más que por sus extraordinarias prestaciones en la pista, el atleta español de origen marroquí ha sido noticia por los comentarios que le dedicó el exatleta palentino Isaac Viciosa, el hombre al que Katir arrebató la mejor marca nacional al aire libre en 3.000.

En una entrevista concedida a Soy Corredor, Viciosa puso en duda el verdadero nivel como atleta de Katir, quien representará a España en los Juegos Olímpicos de Tokio. “Creo que ha empezado la casa por el tejado. De momento es un atleta que pongo en cuarentena y quiero dejar unos meses para que transcurra todo, que certifique esas marcas en los Juegos Olímpicos y se confirme que está completamente limpio. […] Lo que quiero comprobar es si no se ha precipitado en cuanto a la preparación física. Son récords fantásticos, pero si no consigue algo serio en los Juegos Olímpicos quedaría en nada y sería chocante”, aseguró Viciosa de Katir, a quien, no obstante, deseó una larga y brillante carrera, por el bien del atletismo español: “Ojalá confirme la categoría que tiene y tengamos un gran atleta para muchos años porque el atletismo español lo necesita”.

Sin embargo, no fueron estos comentarios los que generaron polémica, sino los que hizo sobre el origen de Katir y por los que Viciosa fue acusado de racista. “Me hubiera gustado que lo hubiese batido un atleta con apellidos castellanos”, dijo Viciosa de Katir, quien nació en Marruecos, pero reside en Mula (Murcia) desde que tenía cinco años.

Español a todos lo efectos, Katir respondió a Viciosa a través de las redes sociales y se mostró orgulloso de su origen y de su familia: “Para quien no sepa de quién es mi apellido, es de un gran señor, de origen marroquí. Mi gran motivación, un ejemplo a seguir, mi abuelo Mailud Katir. Este señor ha tenido que trabajar duro, desde los cinco años ha sufrido en la vida por temas de la guerra. Ya podéis juntar a toda la vieja escuela, no hay comparación con este señor. Es un honor llevar tu apellido abuelo, solo es el comienzo”.

La atleta gallega Belén Toimil y el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, fueron algunas de las personalidades que apoyaron a Katir a través de las redes sociales. “Me gustaría saber, ya que este año he batido varias veces el récord de España, si también se me pone en duda o como mis apellidos son “castellanos” gozo del privilegio de la presunción de inocencia”, escribió Toimil. “Desde el Consejo Superior de Deportes apostamos y trabajamos para que el deporte español promueva espacios de tolerancia, igualdad, inclusión y convivencia. Contamos con los mejores deportistas defendiendo un país abierto, tolerante y solidario”, tuiteó José Manuel Franco, citando una noticia de las declaraciones de Viciosa sobre el origen de Katir.

Me gustaría saber, ya que este año he vatido varias veces el Récord de España, si también se me pone en duda o como mis apellidos son "castellanos" gozo del privilegio de la presunción de inocencia 😠 #NoAlRacismo — Belén Toimil (@belentoimil) July 17, 2021

La repercusión de su comentario fue tan grande y su imagen quedó tan dañada, que Viciosa intentó defenderse a través de una carta publicada en Soy Corredor, el medio al que efectuó sus polémicas declaraciones. En esa carta pública, Viciosa reconoció que “el periodista fue fiel” a las declaraciones que realizó y aseguró que envió un mensaje a Katir para disculparse: “Lo primero que hice fue enviar un mensaje a Mo Katir pidiéndole disculpas por mis declaraciones y por lo que le haya podido sentar mal”.

“Me resulta muy chocante que se me tache de racista o xenófobo, más todavía cuando son personas que no me conocen […] Y sí, en la entrevista hay comentarios que no son propios [sic] y por ello lo primero que hice y quiero volver a reiterar es pedir perdón sincero a Mo Katir, al que espero conocer en persona en el futuro y poder darle un abrazo”, escribió Viciosa.

A lo largo del texto, el exatleta trató de limpiar su imagen y transmitir el mensaje de que el verdadero Isaac Viciosa no es el que se refleja en sus declaraciones sobre el origen de Katir. Viciosa puso especial empeño en que la escuela de atletismo que dirige en Valladolid no se vea perjudicada por esta polémica: “Qué decir de la escuela de atletismo que dirijo y que lleva mi nombre. Que arremetan contra ella es lo que más me dolería, pues somos un club que, aunque hayamos podido cometer errores, tratamos de ayudar a cualquier persona. Recuerdo varios casos de atletas llegados de África, algunos incluso en patera, que sin papeles y sin la situación regularizada encontraron nuestra ayuda, colaborando activamente para que regularizaran su situación, encontraran trabajo y pudieran integrarse en España como un ciudadano más. Creo que esos ejemplos […] marcan mi forma de ser en cuanto a este tema. Recordarlo me ayuda a ver cómo he sido, cómo soy y en qué puedo mejorar”.