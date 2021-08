Juegos Olímpicos

La respuesta de Rafa Mir a Ibai Llanos, tras sacarle a la luz un tuit lleno de faltas: “valla palo me an metido...”

Rafa Mir está en boca de todos tras su gol salvador para España en el minuto 90+3, que completó hasta un ‘hat-trick’ en la prórroga. Actuación que le pone en el foco del mercado, como quería el Wolverhampton tras dejarle disputar los Juegos Olímpicos. Está tan de moda que ya ha tenido una imperdible conversación en Twitter con Ibai Llanos.

El límite sub-23, sub-24 por el aplazamiento de la competición un año debido a la pandemia del coronavirus, aunque con tres excepciones posibles por selección, hacen que Tokio2020 sea un escaparate para futbolistas desconocidos para el gran público y que buscan dar un salto más en sus carreras.

Un claro ejemplo es Rafa Mir. Sus 16 goles la pasada temporada en el Huesca, 13 en LaLiga Santander y tres en Copa del Rey, le hicieron ser el elegido por Luis de la Fuente para ser el ‘9’ de España, aunque Mikel Oyarzabal ejerció de inicio como tal, a pesar de no ser su posición natural, durante los primeros cuatro partidos del torneo.

54 minutos en los tres primeros partidos para el delantero murciano, pero siguió trabajando y llegó su momento. El 31 de julio fue su día, uno de los más especiales como futbolista. Con España eliminada, salió al campo en el minuto 90+2 y tan solo uno después se inventó el empate luchando un balón dentro del área para forzar la prórroga. Y ya en el tiempo extra completó su ‘hat-trick’ con dos grandes definiciones de primeras.

Tiene gol. Y el gol se paga caro. Eso es lo que pensó un Wolverhampton que, a pesar de no estar obligado, le dejó acudir a los Juegos Olímpicos. Quería que se revalorizara aún más -en 2021 ha pasado de 5,5 millones de euros a 12 de valor, según la web especializada Transfermarkt-. Su futuro, como el propio Rafa Mir quiere, está lejos del club inglés.

De la futura venta, el club que le ha ayudado a asentarse en la élite, el Huesca, se llevará un buen pellizco del 25 por 100; cantidad que le haría planificar con comodidad la temporada tras el descenso a Segunda división. El Atlético de Madrid, bajo petición de un delantero por parte de Diego Pablo Simeone, monitoriza su situación.

Ahora todos están descubriéndolo: también Ibai Llanos, que sacó a la luz un viejo tuit de Rafa Mir lleno de faltas de ortografía: “Valla palo me acaban de pegar por un bocata y una cocacola en el aeropuerto, 9 pavos me an metido los cabrones...”. Ibai Llanos, además, lo comentaba con humor: “Mucho ánimo Rafa esto es una injusticia”.

Ibai Llanos cae muy bien a los deportistas, que le conceden entrevistas que no dan a otros medios. Recuperar tuits de hace años, escritos en otras circunstancias y quizá con ideas distintas, es algo que no suele gustar, ni a los deportistas ni a nadie, sin embargo, Rafa Mir se lo ha tomado bien: “A ti te saldrá más cara la merienda”, le ha contestado con humor el delantero español de moda. “Pero que hijo puta”, ha terminado Ibai Llanos.