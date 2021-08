Rueda de prensa de presentación de Leo Messi con el PSG: “Mi sueño es volver a ganar la Champions y llegué al lugar ideal”

11:32. Para Al-Khelaifi: Fair Play financiero.

Todo está correcto con los sponsors. Ahora tenemos a Leo, no ha sido fácil, pero todo está correcto. Han sido unos días increíbles para hacer número y poder cuadrar las cosas. Todo está dentro de la regulación del “Fair Play”.

11:30. Qué queda del Leo niño

Cambió mucho, crecí a nivel futbolísticos y de persona, pasé muchas vivencias buenas, malas... Lo que puedo decir es que tengo las mismas ganas que cuando era un nene porque amo el fútbol y me encanta ganar.

11:28. Qué le diría a los socios del Barcelona.

Antes de irme sin saber dónde iba a ir ya dije que es mi casa, que siempre voy a estar agradecido, pero ellos sabían que iba a venir a un equipo fuerte y competitivo que iba a pelear la Champions. No sé si nos vamos a enfrentar. Por un lado va a ser lindo volver a Barcelona, y por otro va a ser raro volver a jugar a mi casa con otra camiseta.

11:27. ¿Conoces los equipos del fútbol francés?

Claro, seguía los partidos del París. La Liga creció mucho gracias al París, que hizo que el resto se reforzara, lo que lo hizo más competitivo. Son nuevos contrarios, nuevos estadios... Y estoy feliz de volver a hacerlo.

11:26. Influencia de Neymar.

Tengo gente amiga en el vestuario. Uno viendo la plantilla se ilusiona y ve que se pueden conseguir los objetivos que uno tiene. Tenemos el mismo objetivo. El vestuario con Di María, Ney... Los conozco y también hizo mucho para elegir este lugar.

11:23. ¿Qué representa para ti el PSG?

Llego a un equipo que prácticamente está hecho. Estuvo cerca los últimos años de ganar la Champions. Vengo a ayudar, con más ganas que nunca, mi objetivo y mi sueño es volver a ganar otra Champions y creo que llegué al lugar ideal.

11:22. ¿Qué necesita un equipo para ganar la Champions?

No es fácil. A veces eres el mejor equipo y no lo consigues. Los pequeños detalles marcan. El PSG lo sabe, con un equipazo estuvo cerca los últimos años. Hay que ser un grupo unido y tener un poco de suerte, que en el fútbol siempre está o se busca. No siempre gana el mejor, repito, porque es una competición especial.

11:21. Para el presidente Al-Khelaifi: futuro de Mbappé.

Es jugador del PSG, es muy competitivo, quiere ganar, ha dicho públicamente que no quiere dejar el equipo. No hay duda: se queda.

11:19. Para el presidente Al-Khelaifi: ¿cuál es el sueño?

Nuestro objetivo lo conoce todo el mundo: ganar cada partido.

11:18. ¿Tristeza o felicidad?

Todo lo que me pasó en esta última semana fue duro y al mismo tiempo rápido fue emocionante, por esta nueva etapa que me tocó pasar. Estamos muy contentos toda la familia. Los sentimientos los fuimos asimilando de a poquito como podía cada uno.

11:17. ¿Cuándo quiere jugar?

No lo sé vengo de unas vacaciones, más de un mes parado. No lo sé. Tendré que hacer una pretemporada solo y empezar a jugar. Quiero que sea pronto.

11:16. Sentimiento de jugar con Mbappé y Neymar

Una locura poder jugar con esta plantilla. Mucha ilusión por empezar a entrenar y a competir, porque lo voy a hacer con los mejores.

11:15. Messi toma la palabra: “Mi salida del Barcelona fue muy duro, porque fueron muchos años, pero ya estoy contento, quiero que pase ya todo esto y empezar a entrenar, aunque lo estoy disfrutando desde que llegué. No aguanto ya las ganas de empezar con mis compañeros y mi nuevo técnico. Quiero agradecer al presidente, a Leonardo y al club por cómo me trataron desde que salió el comunicado del Barcelona. No era sencillo arreglarlo tan rápido. Repito, estoy feliz e ilusionado y con muchísimas ganas. Tengo la ambición de seguir ganando, y por eso vengo a este club. Ese es mi objetivo, seguir creciendo y ganando, ojalá que todos juntos lo podamos conseguir. Fue una locura mi llegada, el recibimiento de la gente. Estoy seguro de que vamos a disfrutar todos juntos.

11:07. Al-Khelaifi, dueño del PSG, está exultante. “Es un día histórico para el mundo del fútbol y un momento fantástico para el PSG tener a Leo Messi, que tiene seis Balones de Oro y es un mago del fútbol. Los aficionados están excitados. Es espectacular, no tengo palabras para explicar lo que significa tener a Messi en la plantilla. Si hace diez años nos dicen que lo tendríamos aquí, no me lo creería, pero aquí está”.

11:06. Messi ya comparece ante los medios. Está sonriente.

11:02. Cientos de aficionados están esperando en la puerta del estadio la llegada de su nuevo ídolo.

11:00. De Barcelona se fue entre lágrimas, asegurando que este año sí quería seguir, pero no se pudo hacer. Lanzó una pulla al club, que después confirmó su padre y representante: “Pregunten en el club qué pasó”. Pese a que se bajó la ficha, su sueldo no podía encajar con la nueva situación de crisis del Barça y el “Fair Play” financiero.

10:58. El futbolista ya ha salido del hotel en el que está en dirección al Parque de los Príncipes, donde tendrá lugar la presentación. Después de firmar ayer, llegaron sus primera palabras: “Estoy impaciente por comenzar un nuevo capítulo de mi carrera en París. Quiero hacer algo grande en este equipo”.

10:57. Bienvenidos a la conferencia de prensa de Messi como jugador del PSG.