Hay veranos raros. El de 2021 es uno de ellos y no por la ola de calor. ¡Qué estamos a mediados de agosto! Con España en vacaciones, que dirían los clásicos. Han tenido que pasar los termómetros de 35 grados y que aparezcan los incendios para que alguno se dé cuenta de que sí, que estamos en verano. Con Eurocopa, con Tour, con Wimbledon, con Juegos Olímpicos, con la Liga, con la Vuelta, con unos coches por aquí, con unas motos por allá... el que se aburre es porque quiere.

Lo más raro de este verano está siendo la ausencia de fichajes. Casi todos los cromos están «repes». El mercado se está moviendo menos que el personal en una verbena pandémica. No hay dinero, no hay contrataciones y las portadas anunciando la «llegada de...» no han alcanzado ni la categoría de «fake news». «La Gazzetta» ha asegurado que hoy va a abrir la boca Mbappé. Si lo hace, suelte lo que suelte, van a ser palabras mayores. Y si no lo hace habrá dos semanas de expectativas. La caída de Kabul puede ser una broma si Florentino Pérez se empeña en reestrenar el Bernabéu con la presencia de Kylian. El jeque y Pochettino le envían indirectas, los compañeros le comentan que se quede, que gane una Champions en París y luego haga lo que le dé la gana, los hinchas le dedican una pitada que ni el tendido del 7 y él se dedica a ser el mejor del equipo en la victoria con que arrancó el PSG la Ligue 1. Por si acaso, Ancelotti y su fórmula han alimentado la ilusión con lo de Vitoria. Hazard dice que se ha quitado «el tobillo de la cabeza»; el rescate de Bale marcha por buen camino; Alaba despeja fantasmas y Benzema sigue donde lo dejó. Lo mismo que el Atlético.