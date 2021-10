Día Mundial del Vegetarianismo: atletas “verdes” que regatean a la carne

Fútbol

El 1 de octubre desde el año 1977 se instauró el Día Mundial del Vegetarianismo. Una manera de promover cambios en el estilo de alimentación de las personas. Las dietas vegetarianas son tendencia y lo seguirán siendo durante mucho tiempo. Decidir excluir de forma activa los productos de origen animal no supone ningún riesgo para la salud si nos aseguramos un aporte correcto de todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita a través de una alimentación vegetal bien pautada. Representan una opción sostenible que ayuda a combatir el calentamiento global y que cada vez cuenta con más adeptos, también en el mundo del deporte.

Uno de los más activos es el nuevo jugador del Real Betis, Héctor Bellerín. El ex lateral derecho del Arsenal es un hombre que piensa en verde y ya lo demostró con su “fichaje” como accionista del Forest Green Rovers, el primer club 100% vegano y el más ecologista del mundo.

Bellerín sigue una dieta vegana y es un apasionado defensor de la sostenibilidad pero no es el único. Otras estrellas del deporte también han dado la espalda a la carne y han optado por un estilo de alimentación vegano que, según aseguran, incluso ha mejorado su rendimiento.

Estos son algunos de los deportistas de élite famosos que se han pasado al “verde”:

1. Lewis Hamilton

Hace casi cuatro años, el piloto de F1 decidió dar un giro radical a su alimentación, apostando únicamente por alimentos de origen vegetal. Desde entonces asegura haber logrado la mejor versión de sí mismo. Impulsado por cuestiones de ética animal y las condiciones de la ganadería, Hamilton ya hace dos años que decidió eliminar de su dieta todo tipo de productos de origen animal. Llevaba varios años sin comer carne, pero en 2017 el documental What the health le hizo dar un paso más e iniciar la transición a una dieta completamente vegetal.

La protección del medio ambiente y su pasión por los animales le convirtieron en firme defensor y activista de la causa.

“Nadie es perfecto, yo ciertamente no lo soy, pero esto en realidad les está sucediendo a tantos animales en todo el mundo. Es por eso que he decidido ir a una dieta vegana basada en plantas. Sí, es difícil, nada fácil nunca, pero me siento mejor que nunca. #chooselove #govegan”, se puede leer en una sus publicaciones de Instagram.

2. Novak Djokovic

La estrella del tenis optó hace unos años por seguir una alimentación vegana. Desde que basa su dieta en alimentos vegetales, ha declarado que se recupera más rápido del ejercicio físico y ha aumentado su bienestar. En su libro ‘Secretos de un ganador’ a narrar la transformación de su vida personal y deportiva a raíz de la decisión de cambiar su alimentación hacia una dieta vegana, lo que le permitió el asalto al número uno del tenis mundial.

3. Venus y Serena Williams

La primera tenista afroamericana en alcanzar el Nº 1 del ranking mundial se hizo vegana tras diagnosticársele el síndrome de Sjogren en 2011, una enfermedad autoinmune que estuvo a punto de dejarla fuera de las pistas. A partir en entonces, decidió adoptar una dieta raw vegan, es decir, vegetal y cruda, a fin de mejorar su salud y recuperar su nivel de rendimiento. Un año después, ya estaba de nuevo en la cima del tenis mundial.

Su hermana Serena decidió solidarse con ella e inició su transición al veganismo con una dieta sin carnes, huevos ni lácteos.

4. Kyrie Irving y Chris Paul

La estrella americana de la NBA Kylie Irving declaró que sigue una dieta vegana tras ver el documental de Netflix ‘What the health’. Con el objetivo de mejorar su periodo de recuperación tras los partidos, decidió replantearse el tipo de dieta que estaba llevando. Gran defensor de la dieta vegana en Estados Unidos, asegura que el éxito de su carrera profesional se debe en gran parte a llevar este tipo de dieta.

En un anuncio para Nike le preguntaron “¿Cuál es el secreto de tu éxito?” a lo que él respondió “Sencillo: Una dieta basada en plantas”.

El base de Oklahoma City Thunders, Chris Paul, también decidió cambiar su alimentación tras participar en el documental llamado The Game Changers y asegura que es la culpable de su buen estado de forma.

5. Denis Suaréz

El centroampista del Celta de Vigo se hizo vegano ‘por culpa’ de Héctor Bellerín, con el que coincidió en el Arsenal. Desde entonces, hace ya casi dos años, empezó a ver documentales de otros deportistas veganos y cómo mejoraban su rendimiento.

Denis decidió informarse acerca de esta dieta y los problemas de la industria cárnica. “He visto como se trata a los animales antes de su muerte y por eso decidí ser vegano”, comentaba en una entrevista para La Voz de Galicia nada más volver al Celta.

El futbolista se ha quejado en numerosas ocasiones de que se insinúe que sus lesiones o su nivel sobre el césped están reñidos con su alimentación y asegura que, por el contrario, mejora su rendimiento. En su perfil de Instagram suele compartir recetas e imágenes que muestran su estilo de vida vegano.

6. Cristiano Ronaldo

El físico de Cristiano Ronaldo es sin duda una de las armas más poderosas del delantero portugués. Los detalles hacen la diferencia y la alimentación es una parte fundamental para su carrera. Pero el goleador tiene un secreto para mantener a raya su peso y disfrutar de una forma física excepcional a sus 35 años. No es vegano pero si evita el consumo de carne roja. La dieta del futbolista tiene como protagonista los pescados. Pez espada, atún y bacalao son los favoritos. Además, suele consumir con frecuencia algunas porciones de pollo, ya que considera que es “mágico” por su alto contenido de proteínas y bajo contenido en grasa. Sigue la exigente “dieta de los seis platos” basada en cuatro pilares: Comer hasta seis veces al día, pequeñas porciones, duro entrenamiento y dormir mucho (hasta cinco siestas diarias, además de las 8 horas de sueño).

7. Leo Messi

Tampoco puede ser considerado vegano, de hecho como buen argentino adora los asados pero si ha tenido que cambiar sus hábitos alimenticios para estar en forma a sus 34 años. El jugador decidió cambiar su alimentación debido a una mala racha futbolística, concretamente tras perder la final del Mundial 2014 frente a Alemania. El jugador acudió a Giuliano Poser, doctor italiano especializado en nutrición en el deporte. Éste desarrolló una dieta exclusiva para las características y necesidades del deportista denominada ‘La dieta súper gasolina’. El delantero argentino tuvo que olvidarse de la pizza y las carnes y cambiarlos por los alimentos fundamentales de esta dieta “milagro”: agua, aceite de oliva virgen extra, cereales integrales crudos, frutas sin pesticidas, verduras frescas biológicas, frutos secos, semillas, huevos, pescado fresco y solo, en contadas ocasiones algo de carne.

Messi perdió cuatro kilos y su físico se volvió más fibroso y liviano. Además, después de sufrir 11 lesiones (nueve de ellas musculares entre 2006 y 2013), casi no volvió a tener problemas físicos.

7. Carlos Cuéllar

Se hizo vegano a los 33 años mientras ejercía su profesión en Inglaterra. El jugador español reconoce que, gracias a su nueva alimentación, ha podido seguir ampliando su larga carrera como futbolista profesional, en la que ha formado parte de plantillas de numerosos equipos de la liga española como Numancia, Osasuna y Almería, ha tenido un breve paso por la liga escocesa en el Glasgow Rangers, ha pasado por la liga inglesa, jugando en Aston Villa, Sunderland y Norwich City, y en los últimos años ha jugado en la liga de Israel en el Maccabi Petah-Tikvah, el Hapoel Ironi Kiryat Shmona, el Beitar Jerusalén y el Bnei Yehuda.

8. Saúl Ñíguez

“Llevo dos años siendo ovovegetariano”, confesaba Saúl en 2020 en una entrevista. Se trata concepto semi vegano basado en proteínas vegetales y legumbres donde el huevo es el único alimento procedente del animal, y que sigue a rajatabla. Incluso está decidido a eliminar todo lo procedente del mundo animal. El jugador del Atlético reconoce que ha acabado con muchos prejuicios y falsas creencias. “El veganismo es un estilo de vida más que una opción de alimentación. La verdad es que no me ha resultado difícil porque lo he hecho a través de un proceso lento, y siempre de forma controlada por un nutricionista”, afirma.

9. Borja Iglesias

Borja Iglesias, delantero del Betis, ha mostrado más de una vez través de redes sociales su lado más vegano. El gallego ha publicado varias fotografías en forma de historias en Instagram donde recomienda diversas frutas y verduras. El futbolista bético es muy activo en redes sociales y también ha querido mostrar algunos de los que incorpora a su dieta.

En algunos de sus post Borja Iglesias se refiere a @masqlechugas, un proyecto de producción y ventas ecológicos certificados situado en el Aljarafe sevillano. “Si os gusta la comida saludable y el respeto al medioambiente os va a encantar”, escribe el delantero del Betis, que ha colgado varias fotografías referidos a este tema de alimentación. También ha hecho publicidad de Heura, un producto vegetariano aue también se ha convertido en un negocio para él.

10. Rusell Martin

Ex Jugador y en la actualidad gerente del Milton Keynes Dons, pasó por la disciplina de diferentes clubes del Reino Unido como Lewes, Wycombe Wanderers, Peterborough United, Norwich City, Rangers y Walsall. Vegano desde el año 2014, ha adoptado esta alimentación por motivos de salud, ya que le diagnosticaron una colitis ulcerosa. Hacerse vegano mejoró su salud y su rendimientos deportivo. Posteriormente, lo que había empezado como un mecanismo para paliar los efectos de su enfermedad derivó en un compromiso por el bienestar animal y por el medioambiente. Así es que en el año 2018 se unió al Partido Verde de Inglaterra y Gales. Además Rusell Martin es copropietario de Erpingham House, el restaurante vegano más grande del Reino Unido, situado en la localidad inglesa de Norwich.

Un negocio para los futbolistas

Algunos futbolistas han decidido trasladar su alimentación y activismo a los negocios. Es el caso de Sergi Roberto, Cesc Fàbregas, Saúl Ñíguez y Borja Iglesias que el pasado mes de junio apostaron por invertir en la misma empresa.

Se trata de Heura, una start up de carne 100% vegetal fundada en abril de 2017 por los empresarios Marc Coloma y Bernat Añaños. Es una compañía que apuesta por productos que dejan fuera del sistema alimentario a los animales.

“Aún queda mucho trabajo por delante para construir el sistema alimentario ético y sostenible que queremos, pero contar con el respaldo de ‘Good Rebels’ como Saúl, Cesc, Sergi, Borja o Chris hace que estemos un paso más cerca”, señalaba el cofundador de Heura, Bernat Añaños, que se congratula del apoyo de estos futbolistas.