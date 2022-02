Las frases más polémicas de Godall: contra una política “fea de cojones”, Nadal y el apoyo del Barça a los árbitros

Alfons Godall ya no forma parte de la Fundación del Barcelona porque la polémica acerca de sus frases sobre Nadal ha sido imposible de superar. Pero no es la primera vez que Godall protagoniza tanto ruido mediático por lo que escribe en las redes sociales o por lo que dice. Sus polémicas son políticas y deportivas.

Cuando más revuelo causó fue el día que escribió: “Ya sé que recibiré leña, pero ¿para ser una activista de la CUP hay que ser e ir necesariamente fea de cojones?”, refiriéndose a una política de Cup. No fue sólo un tuit: “Está como una lámpara!! Para ir de ‘revolucionario/a’ por la vida no es necesario tener un look tan desagradable. Salud y Felices Fiestas!”

Cierto es que luego rectificó: “¡Ciertamente no estuve nada acertado! Me tenían los de la Cup cabreado por la no investidura y la cagué. Sorry!!”, respondía a un seguidor que le echaba en cara sus palabras. “Me sabe mal haber hecho cabrear a tanta gente con la que tenemos muchas coincidencias! ¡Salud!”, insistía porque veía que muchos independentistas como él se habian enfadado, y con razón, por su machismo. Aunque algunas disculpas eran de aquella manera: “¡Me quiero disculpar! El gusto por la fealdad de muchos cuperos no es femenina. ¡Ellos también! Supongo que es un estilo distintivo.”

Pero años después, explicaba por qué no había borrado ese tuit. Su sinceridad tenía sentido: “Y no lo he borrado porque asumo mi pasado y lo que he escrito. Mejor cargar con la vergüenza de las propias equivocaciones. Saludos y buen 2019″.

Ja sé que rebré llenya, però per ser una activista de la CUP cal ser i anar necessàriament lletja de collons? https://t.co/9KjMCOyPv6 — Alfons Godall II*II 🇦🇩🇷🇺 (@alfons_godall) December 23, 2015

También fueron muy polémicas sus declaraciones acerca de las relaciones de Laporta con las instituciones del fútbol y los árbitros durante su primera etapa en el Barcelona: “¿A qué presidente apoya Florentino? A Gerardo González. Entonces al Barça le convenía apoyar a Villar y tener una buena relación con la Federación, donde se cuecen los Comités de árbitros, la competición y la Liga”., decía acerca de los movimientos de Laporta durante aquella época. Fue más o menos claro:“Laporta cultivó mucho y muy a fondo las buenas relaciones con estas instituciones y eso nos ayudó. Tuvo una actuación decisiva en el mandato de Villar”.

Era la época en la que desde el Madrid se miraba con suspicacias algunas actuaciones arbitrales, consideraban que la mala suerte en las decisiones siempre caía hacia algún lado. Ahora Godall ha decidido dejar su relación con el Barcelona después de que algunos patrocinadores amenazasen con dejar de poner dinero. Él, ha dicho, no quiere hacer perder dinero al club y quiere seguir expresándose en las redes.