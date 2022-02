La política independentista catalana Clara Ponsatí rechaza los JJOO 2030 por ser “españoles”

La posibilidad de que España presente una candidatura para los Juegos Olímpicos de invierno 2030 se ha complicado por la batalla política entre los Gobiernos de Cataluña y Aragón, comunidades que acogerían las pruebas y que serían la sede conjunta del evento. Las voces en contra de esta candidatura se hacen oír y la última que la ha criticado es la política independentista catalana Clara Ponsatí, de Junts per Catalunya (JxCat), exconsellera en el Gobierno de la Generalitat y eurodiputada en el Parlamento Europeo, que rechaza los JJOO 2030 por ser “españoles”.

Ponsatí, que forma parte de los políticos No inscritos, es decir que no pertenecen a ninguno de los grupos políticos organizados del Parlamento Europeo, considera que “unos Juegos Olímpicos de Invierno en el Pirineo son una mala idea” y así lo dejó claro en una columna publicada en VilaWeb, donde se expresó con contundencia: “Todo el independentismo debe decir un no claro a la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030″.

La eurodiputada expresó que asiste “atónita al debate”, pero también igual de atónita “a los silencios dentro de los partidos que se llaman independentistas”. Ponsatí expuso varias razones para rechazar unos JJOO en el Pirineo, aunque para ella, la principal es que “son unos Juegos Olímpicos españoles”.

Expresó que “promover estos juegos con España es condenar al país a la subordinación nacional, y no simbólica” y dejó claro que, para ella, esta candidatura alimentaría “el expolio económico del país en beneficio de las élites españolas y su proyecto político, a costa de trinchar el territorio y ahogar las oportunidades de la gente”.

“¿Alguien cree que España no se asegurará, ahora más que en 1992, que estos Juegos no son el palo de la sumisión de los catalanes?”, se preguntó Ponsatí en su columna. “Los Juegos serían, por fin, el plato de lentejas que la España “fraternal” puede ofrecer a Cataluña sin dejar de conciliar con la derecha española”, continuó Ponsatí, que añadió: “Estamos a punto de brindar al estado el garrote que precisa para dar un golpe definitivo al conflicto durante la próxima década”.

“¿Algún independentista cree que ahora corresponde embarcarnos con unos Juegos Olímpicos españoles?”, se preguntó Ponsatí, quien expresó su perplejidad por todo lo que está sucediendo y criticó la postura de los partidos y políticos independentistas. “Asisto atónita a los silencios dentro de los partidos que se llaman independentistas”, expresó la eurodiputada, quien apuntó a JxCat: “Creo especialmente chocante no oír ninguna voz disidente dentro de Junts”.