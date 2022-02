La nueva postura de de Nadal sobre Djokovic y las vacunas

Rafa Nadal ya está en Acapulco para volver a la competición después de ganar en Australia y convertirse en el primer tenista en Grand Slams. Pero el debate del mejor de la historia sigue abierto: “Entiendo el debate. Al final se puede resumir en torno a gustos. Todos hemos hechos más de lo que hubiéramos soñado. Lo que se considere o no que lo digan los expertos. Más allá de todo ello termina siendo al gusto de cada uno porque hay argumentos de diferente índole que puede dar el título de mejor de la historia a cualquiera. A distintos argumentos y todos válidos dependiendo de la perspectiva que cada uno lo vea”, dijo con su habitual sensatez el español.

Nadal juega en Acapulco y Djokovic jugará en Dubai. Será el primer torneo de la temporada para el serbio que no pudo disputar el Abierto de Australia por no estar vacunado. Nadal, que ya se posicionón en Australia acerca de ese tema volvió a hablar

“Lo digo y lo repito cada uno toma sus decisiones y convivir con ellas. Ojalá que la pandemia mejore en todos los sentidos, que deje de haber muertos y acabe el desastre y que se termine este horror y con ello se vacune o no que Novak pueda jugar. No para Novak o para el tenis sino para el mundo en general. Estamos hablando de cosas pequeñas dentro de un mundo que ha sufrido en todos los sentidos. La discusión en mucho más amplia de lo que se pueda afectar a una persona u otra. Somos simplemente personas en un mundo que está afectado de manera global por la peor pandemia en muchísimos años. Avancemos en ello para que tengamos una vida lo más normal y lo más feliz posible y si eso hace que Novak pueda jugar los Grand Slam aunque no esté vacunado, bienvenido sea”, dijo.

El balear se mostró “muy feliz” por lo sucedido en Australia y reiteró que fue “algo totalmente inesperado”. “Pero a nivel vital no cambia nada, pero ni un título ni nada cambia lo que es realmente importante para mí que son otras cosas. No tengo 20 años más, ya tengo experiencia detrás de los éxitos y de los momentos malos y uno también encara estas cosas de una manera más pausada y tranquila, y con una perspectiva diferente”, advirtió.

"Sentí una satisfacción personal y una felicidad profunda, pero no por el título 21 sino porque venía de una etapa muy complicada y nos habíamos esforzado, todo mi entorno y yo seguramente el que más, para darnos la oportunidad de volver y es algo muy bonito", añadió el de Manacor.

El tenista español subrayó que su segundo Abierto de Australia fue "muy especial" y uno de su triunfos "más emocionantes" de su carrera "por diferentes cosas", y dejó claro que nunca ha tenido "problemas de motivación ni de cansancio mental por estar aburrido" del tenis. "Quiero sentirme competitivo y bien, y lo de Australia es una inyección de energía. Llevamos la línea de trabajo adecuada y he hecho las cosas bien", apuntó.

Ahora, su siguiente objetivo es este torneo de Acapulco, una cita en la que "siempre" le ha gustado competir y donde le ha tocado "un cuadro muy complicado" con una primera ronda "muy difícil" ante el estadounidense Reilly Opelka que "viene de ganar un torneo (Dallas) y hacer final en otro (Delray Beach)". "También porque es de los mejores del mundo y por su estilo de juego. Me queda entrenar hoy domingo y mañana para llegar bien preparado", recalcó.

“Mi expectativa principal aquí es jugar, he jugado muy poco durante casi dos años y me apetece jugar y esa es la razón más simple por la que estoy aquí. Tras Australia tenía que analizar cómo respondería mi cuerpo porque después de un esfuerzo así históricamente tengo un bajón importante durante una serie de días. Esta vez no lo tuve nada más volver, sí más tarde, pero a nivel de dolores el cuerpo está respondiendo relativamente bien y eso me llevó a tomar la decisión de estar aquí. Mi comienzo de año ha sido infinitamente mejor de lo que jamás hubiera podido imaginar y ahora quiero competir y dar mi máximo aquí”, afirmó el manacorí.

Finalmente, calificó como “una verdadera pena” la retirada del argentino Juan Martín del Potro, “uno de los mejores del circuito”. “Creo que no ha podido desarrollar su carrera como se merecía. Parece que ahora la retirada es una realidad y le deseo que sea feliz y desaparezcan todos esos dolores y pueda desarrollar su vida personal de forma agradable. En mi caso, la vida personal va por delante del tenis desde hace tiempo e intento escuchar y hacer caso a los que entienden de cada faceta y a los consejos de los doctores”, remarcó.