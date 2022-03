Así es el comandante Denis Projipenko, el ultra del Dínamo de Kiev que dirige el batallón Azov en Mariupol

El futbol se ha convertido, a su pesar, en protagonista de esta guerra, que ha tenido consecuencias devastadoras también para el deporte. Los hinchas comandan batallones de defensa, el dueño del Chelsea -Roman Abramovich- se erige como negociador clave por la paz y un legendario líder de los ultras del Dínamo de Kiev, Denis Projipenko, lidera la resistencia en Mariupol.

Con el fútbol parado, Zelenski no dudó en reclutar soldados en las hinchadas de los clubes de fútbol, de corte hooligan y neonazi, ahora convertidos en “combatientes de la libertad”.

Con formación paramilitar ya saben lo que es estar en guerra. En 2014, ultras ucranianos fueron incorporados al Batallón Azov, un grupo de ultraderecha. Nació durante el conflicto de 2014 con la autorización del Ministerio del Interior para la formación de grupos de civiles armados destinados a luchar contra las fuerzas separatistas prorrusas, algunas de ellas también señaladas como neonazis, que finalmente se quedaron con el control de los territorios de Donetsk y Lugansk.

De hecho el batallón Azov tiene como raíz al Sect 82, sector de hinchas del Metalist Kharkiv (F. C. Metalist Járkov), que en 2014 ocupó la sede del gobierno de Jarkov (Kharkiv). Del Sect 82 nació un grupo policial con “tareas específicas”: el Cuerpo del Este. Los mismos que ahora han conformado milicias armadas para defender a su país de la invasión rusa.

Un héroe nacional

Ahora, el jefe de este batallón en Mariupol y objetivo número uno de Rusia es Denis Projipenko, histórico líder de los ultras del Dínamo de Kiev.

Según un reportaje publicado por Corriere della Sera, en la edición rusa de Wikipedia, el nombre Denis Projipenko se coloca en la parte superior de la lista de comandantes del batallón Azov. El más alto en rango. El enemigo número uno de Moscú, el hombre que personifica sobre el terreno esa Ucrania “nazi” de la que Putin quiere liberarla. Es uno de los fundadores del Batallón Azov. Entrenado como raider (fuerzas de asalto), se calcula que tiene entre 45 y 55 años y lleva años en primera línea contra el Donbass prorruso y ahora, está atrapado en Mariupol.

En Ucrania, la memoria digital del soldado ha sido eliminada de la mayoría de los sitios web. En la década de 1990, se convirtió en el sucesor del presidente Dudaev en la invasión de Grozny en Chechenia y, tras la invasión rusa, se erigió como jefe de la resistencia militar en Mariupol. Él y su equipo de 3.000 soldados no dudaron en luchar contra 1.415.000 soldados rusos. Fueron bombardeados y perseguidos con drones y automóviles. En lo últimos días, las noticias sobre la captura de Denis circulan en internet como un reguero de pólvora y muchos dan por segura su muerte.

Sus seguidores, sin embargo, se agarran a un “vídeo selfie” grabado desde su escondite en Mariupol hace solo unos días. “Soy Denis Prokopenko, el comandante del Regimiento Azov, que ha estado participando en la defensa de Mariupol con todas sus fuerzas durante casi tres semanas. La ciudad está completamente rodeada desde el 1 de marzo. La fuerza y el coraje de nuestros miembros fueron reconocidos por la población ucraniana, nuestros camaradas y el mundo entero. El enemigo está violando todas las reglas de la guerra, disparando a los civiles y destruyendo la infraestructura de la ciudad. Está cometiendo genocidio contra la población de Mariupol. Hace diez días que nos falta comida y agua, pero también electricidad y gas. Un intento de organizar corredores humanitarios a través de los cuales al menos mujeres y niños pudieran salir del círculo sangriento también fracasó porque los rusos no respetaron el armisticio. Si los países occidentales no nos ayudan, morirán decenas de miles de personas. Nos defenderemos, pero al menos nos proporcionarán armas, municiones y medicinas. De lo contrario, muchos no vivirán para ver el verano”, afirmaba en el vídeo el comandante del Azov ucraniano Denis Prokopenko mientras a su alrededor, que se puede escuchar, caen granadas.

Projipenko, exlíder de los ultras del Dínamo de Kiev, ha sido soldado profesional desde 2014, cuando se unió al ejército para luchar contra los separatistas prorrusos en el Donbass. Ahora lucha en la ciudad que simboliza la guerra, destrozada por los bombardeos. Mientras tanto, graba videos para actualizar el estado de la guerrilla, que luego son publicados en la página oficial del batallón, en Twitter.

Los reclutas de “White Boys”

Denis Prokopenko reclutó a muchos de sus hombres en los “White Boys”, los ultras más radicales del Dinamo de Kiev que participan activamente en la defensa del país. De hecho, desde su pagina de Instagram elogian su figura. “Denis “Redis” Projipenko ¡Héroe de Ucrania!. El legendario comandante del regimiento “A”, que también nos representa se llevó a los más fuertes y eficaces para defender la ciudad de Mariupol. ¡Gloria a los Héroes de Ucrania!”, se puede leer en uno de sus post.

Según adelantó Der Spiegel, se estima que más de 200 ultras del Dinamo han tomado las armas uniéndose al ejército. Los más llamativos son los ‘White Boys’, un grupo de derecha, racista y nacionalista, que relatan la ofensiva en sus redes sociales e informan de los miembros caídos en los “bombardeos del enemigo”.

El pasado 19 de marzo, el presidente Volodymyr Zelensky otorgaba el título de Héroe de Ucrania “a los comandantes de dos unidades militares que continúan la heroica defensa de Mariupol: El coronel Volodymyr Baranyuk, la 36.a Brigada de Infantería Naval que lleva el nombre del Contralmirante Mykhail Bilinsky de la ZSU Navy, y al comandante Denis Projipenko, amigo de “Redisovard”, el Regimiento de la Guardia Nacional”.

Su paradero es un misterio pero, a pesar de las sombras criminales que rodean a su batallón, su “heroica defensa” del país ya es un símbolo para muchos ucranianos.