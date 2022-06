La frase de Echenique sobre Rafa Nadal y la polémica habitual

Rafa Nadal crea, sobre todo gana, unanimidad en los rivales y en sus entrenadores, en toda la sociedad y también en todos los partidos políticos. Aunque a veces, cuando no hay torneo y da entrevistas, el tenista español ha recibido críticas por expresar su opinión y por eso cada vez opina menos de asuntos que no sean deportivos. Pero tras su decimocuarta victoria en Roland Garros, la unanimidad en torno al tenista español, quizá el mejor deportista español de la historia, no tiene fisura. Así, el Ayuntamiento de Manacor ha decidido erigir una estatua en homenaje a su vecino más famoso,, quien este domingo ganó su decimocuarto torneo de Roland Garros.

Los portavoces de todos los grupos políticos y el alcalde del municipio, Miquel Oliver, acordaron encargar una escultura de reconocimiento a Nadal, según informó este lunes el consistorio en redes sociales.

El Ayuntamiento de Manacor define en Twitter al ganador de 22 títulos en torneos del Grand Slam como “el tenista manacorense más grande de todos los tiempos”.

En mensaje del consistorio se acompaña de una imagen de Nadal con el texto: “¡Gracias, Rafael! ¡Contigo, Manacor hace historia!”.

Fuentes municipales indicaron que aún no se ha definido el lugar en el que se levantará la estatua ni quien será el artista encargado de su creación.

Hasta desde Podemos, que es el partido que a veces ha puesto más en duda el valor de Nadal como referente, se elogia al campeón español. Pablo Echenique le ha elogiado: “Lo de Rafa Nadal es de otro planeta. ¡Enhorabuena por ese decimocuarto Roland Garros!”, sin ninguna maldad y sin embargo, ha generado la polémica habitua. Muchos le reprochan a Echenique lo que ha dicho alguna vez contra la meritocracia: “La inmensa mayoría de las personas trabajadoras nunca dejan de serlo aunque se esfuercen muchísimo y se maten a trabajar. La inmensa mayoría de los millonarios lo son porque han heredado. La meritocracia son los padres”, y le preguntan si lo de Nadal es meritocracia o no.

Lo de Rafa Nadal es de otro planeta. ¡Enhorabuena por ese decimocuarto Roland Garros! — Pablo Echenique (@PabloEchenique) June 5, 2022

Nadal hace tiempo que esta ajeno a estas discusiones ideológicas que poco tienen que ver con él. Bastante tiene con ganar y vivir con su pie dañado. La situación de Rafael Nadal para Wimbledon está en duda debido a un problema crónico en su pie izquierdo, al igual que su futuro en el tenis.

“No se trata de ser el mejor de la historia. No se trata de los récords. Se trata de: Me gusta lo que hago. Me gusta jugar al tenis. Y me gusta la competición”, dijo Nadal.

“Lo que me impulsa a seguir es la pasión por el juego, a vivir momentos que se quedan dentro de mí para siempre”, añadió, “y a jugar ante las mejores multitudes del mundo "

Por eso, aunque quiere seguir adelante, y agradecería la oportunidad de jugar en el All England Club, donde a partir del lunes comienza el Slam sobre hierba que ha ganado en dos ocasiones, sólo lo hará si su cuerpo se lo permite. Es una decisión que tiene que tomar.