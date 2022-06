Horarios de la Velada del Año 2 y el principal miedo de Ibai Llanos

Ibai Llanos lo está volviendo a hacer. Repite la velada del año y espera llenar el Pabellón Olímpico de Badalona este sábado 25 de junio con cinco combates en los que promete ser un espectáculo inolvidable. La Velada del Año 2 promete un lleno del pabellón por son millones los seguidores de uno de los streamers más populares del mundo, Ibai, socio de Piqué, en otros negocios, ha conseguido acceso a famosos a los que otros no llegan y ha convencido, por ejemplo, a David Bustamante para que combata en lo que promete ser uno de los grandes duelos del día. El cantante protagoniza el duelo principal del show contra Mister Jagger.

El espectáculo de los cinco combates dará comienzo a las 19:00 horas, pero las puertas del pabellón se abren a las 17:00 y durante esas dos horas se podrá asistir a la famosa alfombra roja y el photo call habitual de estos eventos organizados por los más famosos de Twicht.

Será una tarde de boxeo, porque además del combate de David Bustamante habrá cuatro más: Carola vs Spursito; Momo vs Viruzz; Ari Gameplays vs Paracetamor; Luzu vs Lolito y también de espectáculos. Ya han confirmado su asistencia: Rels B, que será ,a las 19:00 horas quién abrirá el espectáculo con su esperada actuación. Bizarrap, Duki, Nicki Nicole y Quevedo completan las actuaciones anunciadas.

Ibai Llanos lleva mucho tiempo hablando de esto y hace poco puso voz a una de sus preocupaciones: “Estoy un poco preocupado con el tema del outfit y demás de la Velada del Año 2. O sea, es una cosa que la verdad me genera un poco de inseguridad y la verdad estoy muy cansado de tener que aguantar comentarios constantemente alrededor de mi físico, de cómo voy vestido””.

Ibai hablaba muy en serio acerca de su vestimenta y los comentarios que genera: “Me cansa mucho, de verdad. Me cansa mucho, en serio. Yo sé que un traje no me va a quedar igual de bien que a una persona que esté delgada. No me voy a meter la camisa por dentro porque me queda mal y me siento totalmente inseguro con eso; la llevaré por fuera, no sé cómo iré, pero no hace falta que nadie me repita lo gordo que estoy, lo feo que estoy de acuerdo con los cánones de no sé qué. Yo me temo la cosas con mucho humor, pero es cansino. Es fácil hacer bromas conmigo”,