Ibai regala unas vacaciones en una mansión de lujo al grupo de amigos con mejor nota en la EBAU

Hace apenas unos días, muchos estudiantes terminaban sus exámenes de acceso a la universidad tras un duro año de estudio en el que lo han dado todo. Como recompensa, uno de los ídolos de esta generación ha decidido premiar el esfuerzo, individual y colectivo, de los alumnos españoles.

Ibai Llanos, streamer mundialmente reconocido, ha anunciado en su canal un espectacular premio para el grupo de amigos que tenga mejor nota media en la EBAU. Consciente de su influencia, Llanos anima a los más jóvenes a buscar un camino de futuro que les motive y busca iniciativas para apoyar a su audiencia.

Fotocasoplón de Ibai. FOTO: Fotocasa

“Nunca os dejéis nublar por las cifras que ganamos nosotros, porque eso no es real. Cuando veáis lo que gana una persona no digáis ‘me tenía que haber dedicado a ser streamer’. No hagáis eso. Lo importante es lo que quieras hacer con tu vida, con tu trabajo, tus estudios... tienes que ir a la ESO, a Bachillerato y luego decidir, eso es lo más importante”, comentaba Ibai en uno de sus directos.

Como no podía ser de otra forma, el regalo ofrecido no es algo pequeño, igual que el esfuerzo tampoco lo ha sido. El comentarista ha anunciado que enviará a una mansión de lujo con todos los gastos pagados a los 5 amigos más estudiosos de España.

La iniciativa está apoyada por la empresa Fotocasa, que pondrá su plataforma a disposición de los ganadores para que, una vez sean seleccionados, puedan elegir cualquier alojamiento que esté dentro de su web.

Para participar en el concurso ‘Fotocasoplón’ los requisitos son sencillos. Obviamente, es obligatorio haber hecho los exámenes de Selectividad este año y demostrarlo. Para ello, uno de los componentes deberá registrar al grupo con un nombre y publicar la nota de todos los miembros.

Ejemplo de casa propuesta en el concurso. FOTO: Fotocasa

Los ganadores serán recompensados con una semana de vacaciones en las que el alojamiento y los gastos de desplazamiento estarán completamente sufragados por Llanos y Fotocasa. Así, los jóvenes que lo logren solo deberán abonar la comida o aquellas alternativas de ocio que lleven a cabo fuera de la vivienda.

Un regalo para disfrutar de unas vacaciones merecidas después de una época de tanto estrés.