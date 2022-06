El duro mensaje de Pau Gasol contra Aragón: “Cataluña ha sido ejemplar”

La retirada de la candidatura española de los Juegos de Invierno de 2030 está dejando un reguero de explicaciones, críticas y lamentos entre deportistas y políticos. Aragón y Cataluña no han llegado a un acuerdo sobre cómo organizar esos Juegos y ahora se busca al culpable, al que ha puesto más dificultades a la hora de llegar a un punto de unión en el que la candidatura pudiera avanzar. No se llegó. “Al final cuando presentas una candidatura conjunta, de unión, que tiene un mensaje claro y esa unión no se plasma desde la presidencia de Aragón, se crean diferencias y se politiza una candidatura y esta se cae”, ha asegurado Pau Gasol, muy crítico. Para él “Cataluña ha tenido un comportamiento ejemplar, del que me siento orgulloso, la otra parte no ha seguido la misma línea y la candidatura, tal y como estaba preparada”, ha agregado.

Gasol apoyó firmemente la decisión final del Comité Olímpico Español: “Me parece una decisión muy acertada del COE, de Alejandro Blanco y de todos los miembros de cara a decir: así no, vamos a ver si lo podemos hacer de otra manera”, ha dicho el ex jugador de baloncesto en la presentación de la Pau Gasol Academy by Santander.

Las declaraciones del miembro de la Comisión de Atletas del COI se producen un día después de que el COE haya decidiera retirar la candidatura de los Pirineos ante la imposibilidad de poner de acuerdo a Aragón y Cataluña para presentar un proyecto conjunto.

El mismo miércoles el presidente del COE, Alejandro Blanco, acusó al presidente de Aragón, Javier Lambán, de mentir y “no respetar” el acuerdo técnico al que se había llegado para presentar la candidatura de los Pirineos a los Juegos de 2030.

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, habló`de una “oportunidad perdida” por la candidatura de los Pirineos a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 y aseguró que el Gobierno tenía “contrariedad y disgusto” por la retirada del proyecto ante la falta de acuerdo entre Aragón y Cataluña.

“Para los Juegos de 2030 no llegamos. La falta de acuerdo entre los gobiernos de Cataluña y Aragón ha impedido presentar una candidatura conjunta. Por lo tanto, ya no estamos hablando, desgraciadamente, de los Juegos de 2030″, afirmó. Mientras, José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, apoyó la decisión del COE: “Según la explicación que nos ha dado el presidente del COE, parece que no había otra salida. Después de dos años de pandemia en los que hemos estado pasándolo muy mal todos los españoles, necesitábamos y necesitamos todavía motivos que nos ilusionen”.