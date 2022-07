El futbolista que elige Ghana antes que jugar con la selección española

Iñaki Williams ha jugado una vez en la selección española en un partido amistoso, pero no lo va a volver a hacer más y no porque Luis Enrique no le llame. A partir de ahora el delantero del Athletic, que ya ha empezado los entrenamientos bajo el mando de Valverde, es futbolista de la selección de Ghana. Si le convocan, puede entonces disputar el Mundial de Qatar que se celebrará entre noviembre y diciembre de este año. Una oportunidad única para un futbolista que no contaba mucho para Luis Enrique y que tenía bastantes futbolistas por delante para jugar con España. Ahora, es seleccionable por el país en el que jugaron sus padres.

Era una decisión que lleva ya tiempo pensando y que puede que las vacaciones de este verano hayan diso decisivas para tomar la decisión. Tanto él como Nico, su hermano pequeño que también juega en el Athletic, han ido con su familia a pasar estos días de descanso al país del que sus padres salieron como inmigrantes para buscar un futuro mejor para sus hijos en España. “Mis ancestros, mi sangre”, escribía el futbolistas en las redes después del tiempo que ha pasado allí.

En el vídeo explica las razones de su decisión. Intenta darle profundidad a la elección que ha terminado haciendo: “Cada paso que damos en la vida tiene un significado, una evolución, una mirada al futuro que a su vez deja una huella, un legado. Mis padres me han inculcado siempre unos valores basados en la humildad, el respeto y el amor”, asegura antes de decir qué selección ha elegido. Va a sus raíces y a su educación: “Ellos me han enseñado la forma que tengo de afrontar la vida en esa lucha constante por seguir creciendo y trabajando para mejorar como persona y como profesional”, continúa en las primeras palabras de su discurso, con una imagen de él.

“Por eso mismo siento que ha llegado el momento de encontrarme con mis raíces, conmigo mismo. Y con todo lo que África y Ghana significan para mi familia y para mí”, continúa el delantero del Athletic acerca del camino al que le lleva su reflexión más íntima. “Quiero devolver una pequeña parte de lo que nos ha dado y lo que ha contribuido en mí como persona, como hijo, como hermano”, dice, antes de anunciar la noticia: “Hoy comienza un gran reto. A partir de hoy defenderé la camiseta de Ghana, con mis valores por bandera, dejándome la piel cada minuto y dando siempre lo mejor de mí. Soy uno más de ‘The Black Stars (Las estrellas negras)’', acaba Iñaki Williams.