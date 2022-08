Marco, el ganador de tres oros que arrasa en Onlyfans con su porno bisexual

Marco fue tres veces campeón panamericano de artes marciales con la Selección Argentina. Desde hace poco más de un año produce y protagoniza sus videos porno y es codiciado en Only Fans, la única red social que permite subir contenidos sexuales explícitos y generar ganancias en dólares.

La red de contenido sexual “Onlyfans” se ha convertido en la gallina de los huevos de oros para muchas deportistas que ha visto como posar desnudas les resulta mucho más rentables que su rendimiento en la cancha. En los últimos años, decenas de Gimnastas, surfistas, luchadoras, pilotos y hasta futbolistas han cambiado las canchas por el set de fotos xxx. Sin embrago, Marco es la prueba de que esta red no es rentable solo para mujeres.

De su carrera deportiva al confinamiento

A los 7 años, cuando la mayoría de los niños y niñas están en segundo grado, Marco arrancó “el camino del campeón”. Era un crack en Taekwondo ITF, por lo que empezó a competir y a los 12 se consagró campeón argentino por primera vez, un pasaje directo a la Selección Argentina.

“Estuve cinco años en la Selección y competí en tres Panamericanos. En el 2014 en Paraguay, en el 2016 en Argentina, y en el 2018 en Brasil. Y logré ser campeón panamericano en las tres oportunidades: sí, triple medalla de oro”.

Marco empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, mientras era deportista de alto rendimiento pero una lesión truncó su carrera. Una triple ruptura de los ligamentos de la rodilla derecha lo dejó fuera de la cancha y tuvo que reinventarse. Según reveló en una entrevista con Infobae, ya había hecho sus pinitos como modelo y una amiga le dio la idea de abrirse un perfil en Onlyfans. El mundo virtual cambio con la pandemia y el aprovechó el tirón bajo el nombre de guerra de “Marco Maxxx”.

“El aislamiento empezó el 20 de marzo, el 29 yo había subido 100 fotos. Puse la suscripción mínima: cinco dólares y me olvidé. Al mes entré y tenía cientos de suscriptores y 4.000 euros para cobrar”, asegura.

Hoy, Marco Marco está dentro del 1.1% de los que mejor ganan en Only Fans en todo el mundo. ¿Su secreto?, su propio porno bisexual. “Lo que ves en mi material es real, vine a romper la norma y eso me hace distinto. Grabo con gente que me gusta, y satisfago a cualquier persona que entre en mi perfil; si eres heterosexual o si eres bisexual, el eterno olvidado de la industria. Eso el público me lo agradece. Nadie hacía nada para ellos. ¿Dónde viste todo eso junto antes? ¿Por qué crees que OnlyFans está derrocando a la industria porno de plástico? Justamente por eso: es nuestra vida real”, confiesa en Newsdigitales.

Tiene cerca de 2.000 suscriptores que le generan unas ganancias fijas de unos 9.000 euros al mes. Pero además, hay quienes compran sus vídeos online. “En un mes malo, por ejemplo febrero, que me fui de vacaciones puedo ganar entre 10.000 y 12.000 dólares. Un mes bueno 20 o más, 25.000 dólares (24.500 euros aproximadamente). En Twitter, sus seguidores superan los 100.000.

El descenso al porno de deportistas profesionales

Pero el camino de Marco no es exclusivo, otros deportistas también optaron por esta vía tras sufrir una dura lesión o por cuestiones puramente económicas. Los casos más conocidos son de futbolistas profesionales.

El último en saltar a la palestra y levantar una gran polvareda fue el ex futbolista Danny Mountain. La prometedora carrera deportiva de Mountain se acabó demasiado pronto. Formado en la cantera del Southampton, donde estuvo entre los 9 y los 16 años, una grave lesión de rodilla le obligó a retirarse en plena adolescencia y cuando equipos como el Chelsea, Arsenal, Tottenham o West Ham se habían interesado por él. Fue un golpe duro para quien a su corta edad ya había acumulado un buen puñado de elogios.

A los 19 años su vida dio un nuevo giro tan imprevisto como espectacular. A la chica con la que estaba saliendo en ese momento le ofrecieron entrar en la industria del porno, algo que ella rechazó, y fue Mountain quien terminó trabajando en el cine para adultos. Desde entonces ha rodado más de 600 películas y es uno de los actores porno mejor pagados del Reino Unido. Tiene cuenta en la web para adultos Only Fans y Sus ganancias superan los 1,2 millones de euros.

Davide Lovinella, Jonathan de Falco o Cathal McCarron son otros de los casos más conocidos.